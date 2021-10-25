«الشارقة للعمل التطوعي» تفتح التسجيل نوفمبر المقبل

الشارقة (وام)

أعلنت جائزة الشارقة للعمل التطوعي فتح باب تسجيل الأفراد والمؤسسات والأسر والمجموعات التطوعية في نسختها الـ 19، بدءاً من الأول نوفمبر حتى 31 ديسمبر المقبلين على أن يتم التسجيل واستقبال الملفات عبر بوابة «الجائزة» الإلكترونية، بدءاً من التاريخ المحدد.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري لمجلس أمناء الجائزة الذي عقد «عن بُعد» لمناقشة مستجدات خطة عمل الجائزة في نسختها المقبلة والمتمثلة في المدة الزمنية وتاريخ مراحلها، بالإضافة إلى بحث تقديم المشاركات وفرزها وتحكيمها واعتماد نتائجها واستعراض آخر التطورات المرتبطة بالتعديلات التي يتم إجراؤها لمواكبة مستجدات العمل التطوعي، كما تمت مناقشة التعديلات على «دليل المشاركة» وتطويره وتحديث بعض معاييره واشتراطاته. وتناول الاجتماع مجموعة من المقترحات الواردة للجائزة، منها مقترح تقديم مكافأة مالية للفائزين من فئة المؤسسات الأهلية، ومقترح ضرورة تقديم المشارك إفادة من جهة عمله تفيد بأدائه كموظف، بالإضافة إلى مقترح وضع شرط إضافي بتسجيل الفرص التطوعية في إحدى المنصات التطوعية الرسمية بالدولة، وغيرها من المقترحات.