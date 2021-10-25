إغلاق حديقة المطار القديم بأبوظبي ثلاثة أشهر للصيانة

هالة الخياط (أبوظبي)

تنفذ بلدية مدينة أبوظبي أعمال صيانة عامة في حديقة المطار القديم بجزيرة أبوظبي، وإعادة تأهيل ممرات المشاة في الحديقة.

وأعلنت البلدية إغلاق الحديقة أمام الجمهور لمدة ثلاثة أشهر لحين الانتهاء من أعمال الصيانة، ولتكون الحديقة جاهزة لاستقبال الجمهور في بيئة آمنة.

وأكدت البلدية ضرورة التزام الجمهور من زوار الحدائق بحماية بيئة المرافق الترفيهية، وعدم الإضرار بالأشجار والمسطحات الخضراء والشواء في الأماكن المخصصة، تجنباً للمساءلة القانونية.

وأنجزت بلدية مدينة أبوظبي في سبتمبر الماضي، من خلال بلدية مركز المدينة أعمال تأهيل عدد من مناطق الألعاب في حدائق الأحياء السكنية بأبوظبي

وتأتي هذه المشاريع ضمن إطار إعادة تأهيل وتطوير المناطق الترفيهية بهدف إسعاد السكان وإيجاد بيئة ترفيهية آمنة وذات معايير ومواصفات حديثة تحقق متطلبات السكان، وتساهم في الارتقاء بجودة حياتهم، وتوفير مساحات لعب للعائلات والأطفال، وتحقيق التواصل بين أفراد المجتمع.

ومن الحدائق التي تم تأهيلها منطقة ألعاب رقم (29) بجوار مجلس البطين، منطقة الألعاب رقم (25) بجوار جسر الجوازات، منطقة الألعاب رقم (21) في منطقة البطين حوض غرب 18/2.

وشملت الأعمال صيانة جميع معدات الألعاب القائمة، وصيانة وتأهيل مقاعد الجلوس، وصب أرضيات مطاطية مع تصاميم تفاعلية وتعليمية لتمكين الحدائق ومناطق الألعاب من تحقيق أهداف ترفيهية وتعليمية ورياضية واجتماعية.

وأشارت البلدية إلى أن معدات الألعاب بالحدائق مخصصة لتخدم مختلف الفئات العمرية وبمواصفات عالمية، وتحقق جميع معايير السلامة والأمان للمستخدمين، بما ينعكس إيجاباً على المجتمع، لا سيما وأن عدد مستخدمي مناطق الألعاب داخل الحدائق العامة وفي حدائق الأحياء السكنية يزداد بشكل مستمر، وخاصة خلال فصل الشتاء، الذي تشكل فيه الحدائق وجهة ترفيهية جاذبة لسكان مدينة أبوظبي.