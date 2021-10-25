مهلة أسبوع لإزالة القوارب المتهالكة بأم القيوين

سعيد أحمد (أم القيوين)

رصدت دائرة بلدية أم القيوين، 55 قارباً متهالكاً في ميناء الصيادين الميدان، بعضها غرقت بسبب الإهمال، وأخرى تم استخدامها لتخزين معدات وأدوات صيد بطريقة عشوائية، تشوه المنظر العام، وتلوث البيئة البحرية، وتعيق حركة القوارب داخل الميناء.

وأوضح جاسم حميد غانم، رئيس جمعية الصيادين بأم القيوين، إن هذه القوارب غير مرخصة ولا تحمل محركات، وجميعها متهالكة وغير صالحة للاستخدام، مشيراً إلى أن بعض الصيادين استخدمها كمحزن لشباك الصيد، وأهملت منذ فترة طويلة، حتى غرقت في البحر، وتسربت منها الشباك وعلقت في الصخور وقاع البحر، وتسببت في إضرار البيئة البحرية.

وأضاف: أنه بالتنسيق مع دائرة بلدية أم القيوين، تم إمهال أصحاب القوارب المتهالكة أسبوعاً، لإزالتها وإخراجها من الميناء، لافتاً إلى أنه بعد انتهاء المهلة ستقوم البلدية بحملة نظافة شاملة لهذه القوارب، وتنظيف الميناء، ومشيراً إلى أن الجمعية خصصت للصيادين مكاناً لتخزين معداتهم في مواقف القوارب بمنطقة لعطين برسوم رمزية.

وأوضح جاسم، أن ميناء الصيادين الميدان، تم تطويره وتوسعته بفضل ودعم الحكومة الرشيدة، وتم إضافة محطة وقود بحرية له، وتركيب إنارة على المراسي وكاميرات مراقبة، وتوفير خدمات الثلج وقطع غيار للمحركات في الموقع، وذلك من أجل تخفيف الأعباء على الصيادين المواطنين، وتشجيعهم على الاستمرار في المهنة والمحافظة عليها للأجيال المقبلة.