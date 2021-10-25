جامعة الإمارات تُطلق مشروع «الطرق الذكية»

العين (الاتحاد)

أطلقت جامعة الإمارات العربية المتحدة، صباح أمس، مشروع «الطرق الذكية والتنقّل» الذي يقوده مركز الإمارات لأبحاث التنقّل في الجامعة بتمويل مشترك بين الجامعة وصندوق الوطن.

وقال معالي زكي نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات، في كلمته خلال حفل الإطلاق: «في إطار حرص جامعة الإمارات على مواكبة استراتيجيات الدولة، تمّ إطلاق هذا المشروع الذي سيعمل على تجهيز طرق الحرم الجامعي بأحدث تقنيات الاتصالات والاستشعار، وستوفّر طرقنا الذكية منصّة تجريبية لاستخدامها من قبل أصحاب المصلحة الرئيسيين في تطوير تقنيات وتطبيقات التنقّل الذكي الخاصّة بهم، وفي تطوير السياسات والخطط الاستراتيجية المُناسبة».

وأوضح معاليه: «جامعة الإمارات هي (جامعة المستقبل)، ونحن ملتزمون بتطوير الثورة الصناعية الرابعة، وفي تطوير المعرفة والمهارات والممارسات التي تتطلبها، وكذلك الاستثمار في الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة والعلوم المبتكرة، تُمثّل هذه المشاريع الرائدة عنصراً أساسياً في عملية الرقمنة، فهي تساعد في تحويل البيئات الحضرية إلى (مدن ذكية)، وهذا يتطلّب من الجامعات تمكين البحث في المجالات ذات الصلة ويجب أن يتمّ اختبار النتائج في بيئات وممارسات الحرم الجامعي الخاصة بها. وعند القيام بذلك، تصبح الجامعة نفسها مختبراً تجريبياً».

وتابع معالي زكي نسيبة: «يتوافق مشروع الطرق الذكية مع رؤية جامعة الإمارات، ويُسهم بشكل فعال في تحقيق رسالتنا.. يتضمن عملنا في رقمنة طرق الحرم الجامعي تركيب أبراج ذكية تقوم بتسجيل البيانات المتعلقة بالتنقل وتحليلها ونقلها إلى مستخدمي المركبات، كما أنها تقترب من المستقبل عندما تتمّ قيادة المركبات بشكل ذاتي».

وعلى صعيد آخر، قال عبد الله المرزوقي مدير عام مركز النقل المتكامل بإمارة أبوظبي، في كلمة ألقاها أمام المشاركين في حفل إطلاق المشروع، إن هذه المبادرة تعكس رؤية قيادتنا الحكيمة في التطلع إلى المستقبل، مؤكداً دعم المركز جميع الجهود المبذولة التي تسعى إلى تطوير منظومة النقل الذكي في إمارة أبوظبي.