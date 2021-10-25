بلدية دبي تنظم «سلامة الأغذية»

دبي (وام)

تنظم بلدية دبي الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر دبي العالمي لسلامة الأغذية افتراضياً في الفترة من 18 حتى 22 نوفمبر المقبل، تحت شعار: «حلول ابتكارية لنظم غذائية مستدامة»، وذلك تزامناً مع «إكسبو 2020». وسيشهد افتتاح المؤتمر تنظيم حلقات نقاشية تفاعلية حول تعزيز ريادة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة في تمكين الأعمال والأنشطة التجارية الخاصة بقطاع الأغذية، إضافة إلى إقامة مجموعة من الندوات سيتم تنظيمها مع عدة جهات.

جدير بالذكر أن بلدية دبي بدأت تنظيم هذا المؤتمر منذ عام 2006، ويوفر فرصة لعرض أفضل الممارسات العالمية من قبل الخبراء والمختصين من دول العالم في مجال سلامة الأغذية والتغذية، وشهد المؤتمر نجاحاً باهراً في الأعوام السابقة، حيث بلغ متوسط عدد الحضور السنوي حوالي 3000 مشارك من مختلف أنحاء العالم يمثلون أكثر من 70 دولة، وتجاوزت الساعات التعليمية 53 ألف ساعة قدمها أكثر من 90 متحدثاً محلياً وعالمياً.