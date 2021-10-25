«السلامة الغذائية» تطبق 11 معياراً عالمياً

أبوظبي (الاتحاد)

طبقت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية نظام الإدارة المتكامل كوسيلة لتطبيق أنظمة الإدارة والمواصفات العالمية التي تم اعتمادها ضمن خطتها الاستراتيجية، ونجحت الهيئة في تطبيق والحصول على الاعتماد في 11 مواصفة عالمية، بالإضافة إلى مواصفتين محليتين.

ويتميز تطبيق نظام الإدارة المتكامل بكونه فريداً من نوعه من ناحية التعلم ونقل المعرفة، وبناء قدرات الموظفين من ذوي الخبرة والاختصاص، حيث اعتمدت «الهيئة» أثناء عملية التطبيق على 80% من القدرات الداخلية، بينما تم تدريب وتأهيل 140 موظفاً على تطبيق جميع الأنظمة المدرجة في إداراتهم كمنسقين لنظام الإدارة المتكامل، إلى جانب تدريب 120 موظفاً كمدققين للاستفادة منهم في عمليات التدقيق الداخلية لوحدات الهيئة التنظيمية. كما أسهم النظام في توثيق جميع عمليات وإجراءات الهيئة وتحديد المخاطر التشغيلية المتعلقة بالبيئة والصحة والسلامة، وإنشاء سجل متكامل للمخاطر.