14 مسرعاً وممكنـاً رقمياً لتحقيق الريادة بالخدمات الحكومية بأبوظبي

جمعة النعيمي (أبوظبي)

اعتمدت منظومة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة «تم» 14 ممكناً رقمياً مصمماً لتوفير طرق سلسة وآمنة تتيح للمتعاملين إتمام الخدمات الحكومية عبر 4 قنوات رقمية رئيسة موحدة، وذلك بهدف تحقيق الريادة في منظومة الخدمات الحكومية والارتقاء بأداء القطاع الحكومي في إمارة أبوظبي. ويأتي تقديم هذه الممكنات الرقمية تحت إشراف ومتابعة اللجنة العليا للحكومة الرقمية في إمارة أبوظبي، تماشياً مع الجهود الرامية لتفعيل إطار حوكمة التحول الرقمي في الإمارة، وإحداث نقلة نوعية في طريقة تقديم الخدمات للمتعاملين، بما يعزز تجربتهم المتميزة، ويمكنهم من إنجاز معاملاتهم بسلاسة وسرعة، من خلال تبسيط وتسهيل الإجراءات الحكومية عبر نقطة اتصال واحدة في أي وقت وأي مكان.

وتشمل هذه الممكنات منصة «إدارة علاقات المتعاملين - CRM» التي تعمل على تبسيط عملية التواصل مع الجهات الحكومية، وتعزيز القدرة على إدارة طلبات المتعاملين والوصول إلى الخدمات الحكومية التي يحتاجون إليها وإتمامها بسلاسة، من خلال قنوات جديدة، مثل شبكات التواصل الاجتماعي (Facebook، Twitter، Instagram وLinkedIn)، والدردشة الفورية باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي، وتُجسد الهوية الرقمية، آلية مبتكرة تسمح بوصول المستخدمين إلى خدمات الجهات الحكومية المحلية والاتحادية، عبر الهواتف الذكية دون الحاجة إلى كلمة سر أو اسم مستخدم.

أما التوقيع الرقمي، فهو عبارة عن خاصية رقمية آمنة، تتيح للمتعاملين إمكانية التوقيع على المستندات رقمياً دون الحاجة لزيارة مراكز الخدمة للتوقيع على الوثائق المهمة، بما يوفر الوقت ويضع حلاً فعالاً لمشكلة التلاعب وانتحال الهوية في الاتصالات الرقمية، في حين تعتبر المحفظة الرقمية من أبرز التقنيات الرقمية التي تُمكّن المستخدمين من جمع وتخزين وتحديث ما يصل إلى 50 نوعاً مختلفاً من الوثائق الرسمية، مثل بطاقات الهوية الإماراتية وجوازات السفر ورخص القيادة، ومستندات أخرى، كالتأمين الطبي والتراخيص التجارية وسجلات السيارات وعقود الإيجار، وتخزينها رقمياً بأمان تام، ما يساعد المستخدمين في توفير الوقت والجهد عند إتمام المعاملات الحكومية، ويوفر مستوى عالياً من الشفافية والأمان.

وتُشكل «سداد أبوظبي» أحدث منصات الدفع الرقمي الموحدة، والتي تتيح للمتعاملين خيارات الدفع المتنوعة لسداد رسوم المعاملات والخدمات الحكومية في إمارة أبوظبي، بالتعاون مع بنك أبوظبي الأول. وتزوّد خاصية التنبيهات الرقمية المتعاملين بمجموعة من التنبيهات حول مستجدات الخدمات الحكومية التي تم التقديم عليها أو إبلاغ المتعامل عن الوثائق الرقمية التي شارفت على الانتهاء والبدء في عملية التجديد عبر منصة «تم»، في حين تهدف سياسة المرة الواحدة إلى توفير طريقة آمنة وموحدة للمتعاملين لتقديم بياناتهم للجهات الحكومية مرة واحدة فقط لجميع الخدمات، وعبر مختلف القنوات ضمن منظومة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة «تم».

وتتيح خاصية محرك تحديد الأهلية للمتعامل إمكانية التعرف على مدى أهليته واستيفائه لشروط الحصول على الخدمة قبل التقديم عليها حسب البيانات والمعلومات المتوافرة للمتعامل، بينما تُمكن تقنيات الذكاء الاصطناعي المتعاملين من الحصول على المعلومات الحكومية بشكل فوري باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، بينما تعمل الحكومة المتكاملة على تحويل أكثر من 50 وثيقة ورقية حكومية إلى بيانات رقمية، حيث أصبح بإمكان سكان وأفراد مجتمع إمارة أبوظبي إنجاز معاملاتهم والحصول على الخدمات الحكومية، دون الحاجة إلى حمل وإبراز الوثائق والمستندات الشخصية في كل مرة لإنجاز معاملاتهم أو عند مراجعة الجهات الحكومية في الإمارة.

وتُمكّن منصة رؤى وتحليلات المتعاملين فريق العمل من فهم متطلبات وتوجهات المتعاملين عن طريق التحليلات الموضحة أثناء استخدام الخدمات المقدمة من خلال منظومة «تم»، وذلك للعمل على تحسين وتطوير الخدمات المقدمة من القنوات المختلفة، في حين تهدف منصة تطوير المواقع الرقمية إلى توحيد معايير وتصاميم المواقع الإلكترونية التابعة للجهات الحكومية في إمارة أبوظبي، على أن يقوم فريق العمل في منظومة تم بعمليات تصميم وتطوير وتشغيل واستضافة تلك المواقع، في حين يقوم فريق العمل في الجهة الحكومية بعمليات إدارة المحتوى المعروض على الموقع من إعداد، مراجعة، ترجمة، تدقيق وإدراج في النظام. كما وتهدف منصة تطوير الخدمات الرقمية إلى دعم الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي لتطوير خدماتها الحكومية بطريقة موحدة وسهلة تتوافق مع معايير منصة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة «تم»، بما يُسهم في توحيد تجربة المتعاملين مع الخدمات الحكومية الرقمية المختلفة، أما منصة محفظة الخدمات الحكومية، فهي تُعد منظومة متكاملة في تعريف وتصنيف الخدمات وحوكمتها، وذلك من خلال توفير إرشادات أساسية يتم الاستدلال بها من قبل الجهات الحكوميّة في تعريف وتصنيف وتحديث الخدمات الحكوميّة.

تحول رقمي كامل

من خلال هذه الحزمة المتكاملة من الممكنات الرقمية الشاملة، تسعى منظومة «تم» إلى استثمار وتسخير التكنولوجيا الرقمية الحديثة في سبيل تقديم خدمات رقمية متميزة ترتقي إلى المتطلبات الحكومية للتحول الرقمي الكامل للخدمات، وتساهم في رفع مستويات رضا المتعاملين، وقيادة مسيرة المستقبل الرقمي لإمارة أبوظبي عبر دعم شركائها الاستراتيجيين في بناء منظومة عمل تثري جودة الحياة وتواكب المتغيرات بسرعة وكفاءة عالية.