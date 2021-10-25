لجنة قيادة التحول الرقمي في دبي تناقش توجهات الإمارة

دبي (الاتحاد)

عقدت «لجنة قيادة التحول الرقمي لإمارة دبي» اجتماعها الأول بهدف مناقشة التوجهات الرقمية للإمارة، ووضع ملامح المرحلة المقبلة من التعاون وتحديد الأولويات وتوحيد الجهود في سبيل تنفيذ خطط واستراتيجيات التحول الرقمي في إمارة دبي.

وناقش أعضاء اللجنة، في اجتماعهم الأول، تفعيل البنود الواردة في قرار تشكيل اللجنة، والذي يتضمن، من بين أمور عديدة، ضمان تكامل الأدوار بين الجهات الحكومية ذات الصلة بالتحول الرقمي، ودعم رؤية تحوّل الإمارة إلى مجتمع رقمي كامل.

وكان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي قد أطلق اللجنة في أكتوبر الجاري لتضاف إلى جهود دبي في صنع المستقبل الرقمي القائم على توظيف أحدث التقنيات والبناء على تراكم النجاحات السابقة في سياق مسيرة التحول الرقمي.

وترأس الاجتماع حمد المنصوري، مدير عام هيئة دبي الرقمية، وضم الاجتماع إيمان محمد السويدي، مدير أول مركز نموذج دبي في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، وهدى حمدان الشيخ، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المؤسسية في دائرة المالية، ومحمد يوسف المضرب، المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم التقني المؤسسي في هيئة الطرق والمواصلات، إلى جانب العميد خالد المرزوقي، مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي في القيادة العامة لشرطة دبي، والعقيد المهندس حسين بن غليطة، نائب مدير الإدارة العامة لشؤون التطبيقات الذكية في القيادة العامة لشرطة دبي، وأحمد النعيمي، المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم المؤسسي في هيئة الصحة بدبي. بالإضافة إلى المهندسة مريم عبيد المهيري، المدير التنفيذي لقطاع الهندسة والتخطيط في بلدية دبي، والمهندس مروان بن حيدر، النائب التنفيذي للرئيس – الابتكار والمستقبل في هيئة كهرباء ومياه دبي، وعبد الله حسن، المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي في دائرة التنمية الاقتصادية.

وأعرب حمد المنصوري خلال الاجتماع عن شكره لأعضاء اللجنة وجهاتهم التي أبدت مستوىٍ عالياً من التعاون في سبيل توحيد الخطط والاستراتيجيات ومواءمتها مع الخطة العامة للتحول الرقمي، التي تعكس بمجملها رؤية القيادة الرشيدة في جعل دبي عاصمة رقمية عالمية.