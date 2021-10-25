أمانة «تنفيذي عجمان» تناقش خطة تطوير مستقبلية

عجمان (وام)

نظمت الأمانة العامة للمجلس التنفيذي بعجمان ورشة عمل «القيادات الحكومية» الثانية ضمن سلسلة ورش عمل تطوير خطة عجمان السنوات العشر القادمة، والتي تم فيها استعراض أهم التوجهات والمخاطر العالمية وانعكاساتها المستقبلية. وأوضح الدكتور سعيد سيف المطروشي الأمين العام للمجلس التنفيذي بعجمان أن المرحلة الحالية في تطوير خطة عجمان تتطلب التركيز على التوجهات والمخاطر العالمية وعكسها على واقع الإمارة لتشكيل التصورات المستقبلية في مختلف القطاعات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية والتكنولوجية. وقال إن حكومة عجمان تحرص على متابعة القراءات العالمية ودراسة تأثيراتها الممتدة على المستوى المحلي خلال السنوات العشر القادمة والاستفادة من الفرص الناشئة والاستعداد بخطط ودراسات تتناسب مع التطلّعات والتوجهات الحكومية مؤكداً أن الحكومة تعمل على تطوير خطة منسجمة مع التوجهات الاتحادية وملتزمة بالمبادئ العشرة ومنهجياتها. وأطلعت القيادات الحكومية خلال الورشة على أهم الاتجاهات والمخاطر العالمية في مختلف القطاعات الحيوية بالاستناد إلى 5 تقارير لخبراء عالميين رئيسيين حول المخاطر والاتجاهات الكبرى تناولت أكبر المخاطر العالمية التي تشكل تهديداً خطيرا للعالم من خلال تقرير المخاطر العالمية 2021 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي وتقرير المخاطر المستقبلية من أكسا 2020 الصادر عن مجموعة أكساوأوراسيا، بالإضافة إلى الاطلاع على الاتجاهات العالمية والإقليمية الكبرى الرئيسية التي قدمها تقرير حالة المستقبل 2030 «الاتجاهات العالمية الكبرى التي تشكل الحكومات».