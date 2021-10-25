خدمات متطورة في إعادة التأهيل في «القاسمي للنساء والولادة والأطفال»

الشارقة(الاتحاد)

أعلنت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية عن تحقيق تطور مستمر في مجال خدمات إعادة التأهيل والعلاج الطبيعي في مستشفى القاسمي للنساء والولادة والأطفال، حيث يقدم المستشفى خدمات علاجية بتقنية متطورة، كما يوظف المستشفى تطبيقات أجهزة الألعاب الإلكترونية في العلاج بطريقة تفاعلية مبتكرة، حيث يتم تقديم الخدمات العلاجية في تخصصات مختلفة في مجال إعادة التأهيل مثل العلاج الطبيعي والعلاج الوظيفي، وخدمات علاج إعادة النطق والتخاطب. وأشار الدكتور عبدالله النقبي مدير إدارة خدمات الدعم الصحي في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، إلى أن قسم العلاج الطبيعي يشكل إضافة نوعية للخدمات الصحية المقدمة في المستشفى، حيث يتم تطبيق نهج مبتكر يوفر تجربة علاج مريحة للمرضى، مع توفر أطباء وفنيين على درجة عالية من الخبرة والكفاءة لتلبية احتياجات المرضى، من خلال تحديث البروتوكولات العلاجية وفقاً لأفضل المعايير العالمية، وإدخال أنظمة مبتكرة في علاج المرضى مثل نظام إعادة التأهيل الافتراضي، وذلك في إطار استراتيجية المؤسسة لتقديم خدمات صحية شاملة ومتكاملة وفق أعلى المعايير المعتمدة عالمياً. وأكدت الدكتورة صفية الخاجة مدير مستشفى القاسمي للنساء والولادة والأطفال حرص المستشفى على تقديم خدمات علاجية متفردة من نوعها في إعادة التأهيل متعدد التخصصات، والتي تستهدف المرضى الأطفال والنساء وتقدم خدمات متميزة وفريدة بشكل خاص على مستوى المنشآت الصحية التابعة لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية.