الغيثي يترأس اجتماع تأمين فعاليات «دبي للطيران»

دبي (الاتحاد)

ترأس اللواء عبد الله علي الغيثي، رئيس لجنة تأمين الفعاليات، الاجتماع الثاني للجنة تأمين فعاليات معرض دبي للطيران 2021، بحضور العميد راشد الفلاسي، نائب مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت الطوارئ بالوكالة، والعقيد خميس الشامسي مدير إدارة الطوارئ بالوكالة، والعقيد جمعة الروم من الإدارة العامة لأمن المطارات، والعقيد حامد الهاشمي، وعدد من الضباط والمسؤولين وأعضاء لجنة تأمين الفعاليات من مختلف إدارات ومراكز شرطة دبي. ورحب اللواء بأعضاء اللجنة الحضور، مؤكداً أهمية المعرض ومكانته العالمية، خاصة وأنه يعد حدثاً رئيسياً في أجندة الطيران العالمي، كما أشاد بكفاءة اللجنة وخبرتها في إدارة وتأمين هذا الحدث الكبير الذي تستضيفه إمارة دبي كل عامين، وتمكنها من إثبات كفاءتها الأمنية والتنظيمية، لافتاً إلى أن هذا الاجتماع يأتي في إطار التنسيق بين فرق العمل، وتحديد الاحتياجات المطلوبة وإنجازها استعداداً للحدث. ووجه اللواء الغيثي أعضاء اللجنة بتمثيل الدولة بالصورة المشرفة، والتي تليق بسمعة دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام وإمارة دبي بشكل خاص.