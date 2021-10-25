بيع 169حرزاً ذهبياً لإنهاء ملفات قضايا متعثرة في دبي

دبي (وام)

حققت محاكم دبي أرقاماً قياسية من خلال بيعها 169 حرزاً ذهبياً بقيمة 1.301.000 درهم، بالتعاون مع شركة الإمارات للمزادات التي نظمت المزاد وأشرفت عليه في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع الجانبين. ويعكس هذا الإنجاز جهود محاكم دبي لإنهاء ملفات القضايا المتعثرة والعالقة، إلى جانب تحقيق أعلى نسبة ربح للمستفيدين وسرعة حصولهم على كافة مستحقاتهم.

من جانبه، أعرب القاضي خالد مبارك كنشام رئيس لجنة فض الأحراز بمحاكم دبي عن سعادته بهذا الإنجاز الذي تم تحقيقه، مؤكداً حرص المحاكم على إسعاد المتعاملين، الذي يعد من الأهداف الرئيسية التي تسعى إلى تحقيقها للجميع، خصوصاً أطراف النزاعات القضائية، لتحقيق عدالة نافذة تتسم بالدقة والسرعة وتقديم خدمات قضائية ميسرة للوصول إلى رؤيتها «محاكم رائدة متميزة عالمياً».