شرطة دبي و«مايكرو بوليس» يوقعان اتفاقية للتطوير الرقمي

دبي (الاتحاد)

وقعت القيادة العامة لشرطة دبي، مذكرة تفاهم مع شركة «مايكرو بوليس» للتطوير الرقمي، في إطار توطيد أواصر التعاون والتنسيق بين الجانبين في مجال تطوير البرامج والأنظمة وتنفيذ مشاريع في الذكاء الاصطناعي.

وقع المذكرة من جانب شرطة دبي، معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، في حين وقعها من جانب الشركة، السيد إيجور رومانيوك رئيس الشركة. وأكد معالي القائد العام لشرطة دبي أن دولة الإمارات من الدول الريادية في العالم التي وظفت الثورة الرقمية لخدمة وإسعاد المواطنين والمقيمين على أرضها، وشرطة دبي تواكب هذا التوجه وتكثف جهودها للاستثمار في أحدث التقنيات وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وتسخيرها لتحقيق مستقبل آمن وخدمات تفوق أعلى المستويات، لضمان الوصول إلى مدينة آمنة مرنة، وإسعاد المجتمع، والابتكار في القدرات.