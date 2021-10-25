«قيادات الـ 50» في «رأس الخيمة التعليمية»

مريم بوخطامين (رأس الخيمة)

أطلقت منطقة رأس الخيمة التعليمية، بالتعاون مع جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية، برنامج «قيادات الـ50»، الذي يهدف الى إعداد وتأهيل قيادات وطنية قادرة على قيادة المؤسسات في مختلف المجالات وفق رؤية مستقبلية طموحة.

وأكدت آمنة عبدالله الزعابي مدير منطقة رأس الخيمة التعليمية، أن البرنامج يعد ترجمة لرؤية القيادة الرشيدة في دولة الإمارات وتوجهاتها المستقبلية للخمسين عاماً المقبلة، وتحقيقاً للمبدأ الرابع من المبادئ العشرة التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» لدولة الإمارات العربية المتحدة للخمسين عاماً القادمة، والذي يؤكد أن «المحرك الرئيس المستقبلي للنمو هو رأس المال البشري»، واستلهام لمقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»: «كل شخص يمكن أن يكون قائداً.. كل إنسان لديه موهبة.. كل شخص لديه أفكاره المتفردة وشخصيته التي لا تتكرر وصفاته التي يمكن أن يصنع بها المستحيل»، مشيرة إلى أن الاهتمام برأس المال البشري ينطلق من تأهيل قيادة المستقبل وتمكينها من قيادة عجلة التنمية في مؤسساتنا الحكومية والمجتمعية لتعزيز ريادة دولة الإمارات ومكانتها الإقليمية والدولية في المجالات كافة.

وأضافت آمنة الزعابي: برنامج «قيادات الـ50» انطلق بمشاركة 35 متدرباً ولمدة 5 أسابيع يستهدف الصف الثاني من رؤساء الاقسام والفرق ومديري المشاريع المواطنين من مختلف القطاعات والمؤسسات الحكومية تم اختيارهم وفق معايير محددة من بين أكثر من 130 مرشحاً من إمارات الدولة كافة، والتي ستشكل الدفعة الأولى المقرر تخرجها مع احتفالات الدولة باليوبيل الذهبي في الثاني من ديسمبر.