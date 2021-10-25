2331 مشروعاً لـ«جفير الخير» بالشارقة

الشارقة (الاتحاد)

أكدت جمعية الشارقة الخيرية أن «جفير الخير» نفذ 2331 مشروعاً إنتاجياً بتكلفة إجمالية بلغت 3.3 مليون درهم منذ العام 2019، مشيرةً إلى أن المشروع يضم باقة من المشاريع الإنتاجية التي خصصتها الجمعية لأصحاب الحرف والمهن البسيطة مثل الخياطة ومحلات البيع المحدودة، ووسائل التنقل بين القرى وقوارب الصيد وتسليمها لهم، مما يفتح أبواب فرص العمل أمامهم، ويصبحون أياد عاملة يمكن لهم توفير قوت يومهم من كد وكسب أيديهم.

وقال محمد حمدان الزري رئيس قطاع المشاريع والمساعدات: إن المشاريع المنفذة شملت توزيع قوارب ومعدات الصيد للعاملين بحرفة الصيد، ودعم المزارعين بمشاريع البقرة الحلوب، إلى جانب بناء محال البيع وتزويدها بما تحويه من المبيعات كالخضروات والفواكه، كما وتوسع المشروع في دعم العاملين بمهنة السواقة، حيث وفرت الجمعية وسائل التنقل المتعارف عليها في البلدان النامية مثل الدراجة البخارية التي تستخدم كوسيلة نقل في جمهورية بنجلاديش.