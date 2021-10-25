1.5 مليون زائر لـ«إكسبو» في 24 يوماً

مصطفى عبد العظيم (دبي)

ارتفع عدد زوار إكسبو 2020 دبي ليصل إلى نحو 1.5 مليون زيارة منذ انطلاقه، وحتى 24 أكتوبر الجاري، بعد أن سجل قفزة كبيرة خلال الأسبوع الماضي، مع استقباله نحو 700 ألف زائر إضافي، مستفيداً من الإقبال الواسع للزوار خلال عطلتي المولد النبوي ونهاية الأسبوع، والتحسن المتواصل في الطقس والذي أسهم في تحفيز التدفقات من مختلف إمارات الدولة. ووفقاً للبيانات التي أعلنها إكسبو 2020 دبي خلال الإحاطة الصباحية، استحوذ الأطفال على 25% من إجمالي عدد الزوار، نظراً للأعداد الكبيرة من الأسر والعائلات التي قامت بزيارة موقع إكسبو والارتفاع الملحوظ في عدد الزيارات المدرسية، في حين ارتفع عدد الزيارات الافتراضية للحدث إلى 10.8 مليون زيارة، مقارنة مع أكثر من 9.3 مليون زيارة في الأسبوع الماضي.

عزا محمد الأنصاري، نائب رئيس الاتصال والمتحدث الرسمي باسم إكسبو 2020 دبي، الارتفاع الكبير في أعداد زوار إكسبو خلال الأسبوع الماضي، التي قفزت إلى 1.471 مليون زيارة، إلى السمعة التي اكتسبها الحدث محلياً وعالمياً، وتواصل زخم الفعاليات الضخمة في الموقع والتي كان أبرزها أسبوع الفضاء الذي حقق نجاحاً مبهراً، فضلاً عن العروض الفنية والموسيقية، والتحسن الملحوظ في الطقس.

وتوقعت شونا ماكجي نائب رئيس الاتصال في إكسبو 2020 دبي، أن تواصل أعداد الزوار لإكسبو 2020 دبي ارتفاعها خلال الفترة المقبلة، خاصة من الأسواق الدولية التي بدأت في رفع قيود السفر، وكذلك اقتراب موسم العطلات في أوروبا.

وأوضحت ماكجي أنه وفقاً لقرار لجنة تسيير إكسبو 2020 في اجتماعها الأخير، تم منذ تاريخ 21 أكتوبر الماضي احتساب حملة التصاريح المعتمدة والوفود، ضمن أعداد الزيارات اليومية، لافتة إلى أن العديد من أجنحة الدول المشاركة أعلنت عن استقبال أعداد كبيرة من الزوار، تراوحت بين 100 ألف إلى 150 ألفاً، خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أن الجناح السعودي أعلن عن استقباله أكثر من 33 ألف زائراً خلال يوم واحد، الأمر الذي يشير إلى الزيادة المطردة في أعداد الزوار.

ويعلن إكسبو 2020 دبي في الإحاطة الإعلامية الصباحية لكل يوم اثنين عن أرقام الزوار، التي تسجل قفزات متسارعة في النمو، من أسبوع لآخر، ليرتفع المتوسط اليومي لعدد الزوار إلى 72 ألفاً، مع بلوغ العدد الإجمالي نحو 1.5 مليون زائرا في 24 يوماً فقط.

أسبوع الفضاء

وقالت ماكجي: إن أسبوع الفضاء في إكسبو 2020 الذي تم تنظيمه ضمن أسابيع الموضوعات العشر التي ينظمها الحدث الدولي طوال فترة انعقاده، أسهم بشكل رئيس في ارتفاع الأرقام، فضلاً على البرنامج الموسيقي الذي تم تقديمه طوال تلك الفترة، واشتمل على عدد كبير من العروض الموسيقية والثقافية الخلابة. كما ساهمت عطلة نهاية الأسبوع الطويلة وإجازة منتصف الفصل الدراسي في تعزيز أعداد الزوار.

وأشارت ماكجي إلى أن الأطفال شكلوا حوالي 25 % من أعداد زوار موقع إكسبو 2020 دبي، منذ افتتاحه للجمهور في الأول من أكتوبر، بعد أن اجتذبتهم حزمة من الأنشطة والفعاليات المصممة خصيصاً لهم، بما فيها برنامج تدريب الأطفال على أيدي عمالقة الكريكيت «راجستان رويالز» وجلسات لعب كرة القدم تحت إشراف مدربين من نادي مانشستر سيتي، بالإضافة إلى المعالم الصديقة للطفل التي تنتشر في حديقة الفرسان وعشرات الأماكن الأخرى.

زخم فضائي

وشهد موقع إكسبو 2020 دبي خلال أسبوع الفضاء، تفاعلاً واسعاً من كافة أجنحة الدول المشاركة ومن الجمهور الذي حرص على حضور الندوات والبرامج التي تقدمها الأجنحة، إلى جانب المؤتمرات المتخصصة حول مجموعة من الموضوعات المهمة، ومن بينها تأثير الحطام الفضائي، والتطورات الحاصلة على صعيد التقنيات المستخدمة في هذا القطاع، والعدد المتزايد من النساء اللاتي استطعن ترك بصمتهن على الفضاء الخارجي وفي هذا القطاع، الذي أثار اهتمام عمالقة الاقتصاد الحديث من أمثال إيلون ماسك وجيف بيزوس، كأحد القطاعات الكبرى الواعدة في عالم الاستثمار، حيث قامت غرفة دبي ووكالة الإمارات للفضاء ومركز محمد بن راشد للفضاء بتسليط الضوء على هذا القطاع المهم، عبر تنظيم سلسلة من المحادثات والمناقشات التي بحثت الفرص والتحديات التي يتيحها التسويق التجاري لهذا القطاع الواعد.

إقبال واسع

حقق أسبوع الفضاء نجاحاً كبيراً، حيث استقطب جماهير غفيرة، وقدم موسيقى بإيحاءات فضائية مذهلة، ومنح الزوار الفرصة لتأمل النجوم، فضلا عن أنه أتاح لهم فرصة التعرف عن قرب على رواد الفضاء الإماراتيين ومنهم هزاع المنصوري، أول رائد فضاء إماراتي، ونورة المطروشي، أول رائدة فضاء إماراتية، إضافة إلى العروض الجوية المذهلة التي قدمها فريق «فرسان الإمارات» للاستعراضات الجوية، مع نظرائهم السعوديين «صقور السعودية» الذين قاموا باستعراضات جوية مبهرة في سماء موقع إكسبو 2020، بينما احتشدت جماهير غفيرة في ساحة الوصل لحضور العرض الفضائي المذهل.

الجماهير تستثمر العطلة

شهدت عطلة نهاية الأسبوع الطويلة الأخيرة حضوراً جماهيرياً واسعاً، قدموا للاستمتاع بالعرض الموسيقي الخلاب الذي قدمته أوركسترا الفردوس المؤلفة بأكملها من النساء، بقيادة المايسترو ياسمينا صباح، وتحت إشراف الموسيقار العالمي إيه آر رحمان، وهو العرض الذي ملأ مسرح اليوبيل بألحان ونغمات مستوحاة من عالم الفضاء، كما شهدت العطلة نفسها حفلاً ممتعاً آخر للفنان وكاتب الأغاني البريطاني سامي يوسف، الذي انضم إليه موسيقيون من جميع أنحاء العالم في عرضه الذي حمل عنوان «ما وراء النجوم».

وفي وقت سابق من هذا الشهر، دشّن قيصر الأغنية العربية، الفنان العراقي، كاظم الساهر، أحد أكثر المطربين العرب نجاحاً، سلسلة «أمسيات خالدة» الغنائية من إكسبو 2020 دبي. كما قدم إكسبو 2020 لزواره عرضاً موسيقياً مميزاً للملحن وكاتب الأغاني والمنتج السوري إياد الريماوي على مسرح اليوبيل، تم تنظيمه ضمن سلسلة جلسات في إكسبو الغنائية، وشهد حضوراً كبيراً من الجماهير.

حفلات ومهرجانات

حظيت الفعاليات المنتظمة بشعبية كبيرة بين الزوار، كمهرجان الأضواء الليلي كاليدوسكوب، والشلال المائي الخلاب في موقع إكسبو 2020، بجداره المائي المرتفع الذي يبلغ طوله 14 متراً، فضلاً عن حديقة الثرّيا، والتي أتاحت للزوار فرصة الحصول على مناظر مبهرة لكامل الموقع بزاوية 360 درجة. ولم تتباطأ وتيرة توافد الزوار إلى موقع الحدث الدولي، منذ حفل الافتتاح المبهر الذي أقيم يوم 30 سبتمبر الماضي، والذي ضم كوكبة من النجوم والمواهب من دولة الإمارات العربية المتحدة والشرق الأوسط ومختلف أقطار العالم، وذلك على ضوء تمكّن الزوار من تجربة عشرات البرامج الثقافية كل يوم، أثناء تجوالهم بين أكثر من 200 جناح في أرجاء موقع إكسبو.

منافذ الأطعمة والمشروبات

نظراً للحماس الذي أثارته هذه الفعاليات، توافد الزوار على أكثر من 200 منفذ للأطعمة والمشروبات في جميع أنحاء موقع إكسبو للحصول على فرصة تجربة أطباق من أكثر من 50 مطبخاً عالمياً، بدءاً من الأطعمة الشعبية التي تقدم في شوارع كبرى المدن العالمية، وصولاً إلى تلك التي تعد وفقاً لأحدث تقنيات الطهي المبتكرة وتجارب تناول الطعام المستدامة.