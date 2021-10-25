مذاق عمره 60 ألف عام بجناح أستراليا في إكسبو

سعد عبد الراضي (أبوظبي)

تجربة طعام لا مثيل لها يمتد تاريخها إلى 60 ألف عام يعيشها زوار الجناح الأسترالي، الذين سيكونون على موعد مع أشهى المأكولات والمشروبات الأسترالية الشهيرة، بجانب مجموعة متنوعة من الفعاليات والعروض والمسابقات، التي تقام داخل الجناح وتضم أكثر من 140 حدثاً.

ويتعرف الزوار على أنواع من الطعام والشراب التي تضيف الكثير إلى ذائقتهم، حيث تضم قائمة الطعام منتجات أسترالية مميزة مثل «تيم تامز»، و«فيجيمايت» و«ميلو»، وعدداً آخر من الأطباق الكلاسيكية.

ويقدم الجناح الأسترالي، باعتباره من الأجنحة القليلة التي تضم مطبخاً تجارياً مجهزاً بالكامل في الموقع، عدداً من أفضل المواهب الأسترالية في مجال الطبخ، حيث يصممون قوائم الطعام الخاصة بهم داخل الجناح ضمن برنامج «الشيف المشهور». كما تقام مسابقة «الشيف الصغير» على غرار الفصل التعليمي للحصول على درجة علمية متقدمة.

ويشارك في المسابقة مجموعة من الطهاة المشاهير الذين يعملون جنباً إلى جنب مع فرق من طلاب المدارس، لتعزيز طرق تقليل هدر الطعام ضمن دعم حملة الأمم المتحدة «StopTheWaste ».

خمس فعاليات

يحتوي برنامج فعاليات الجناح الأسترالي على خمس فعاليات خاصة بالأغذية والمشروبات على مدار ستة أشهر.

الجناح يقدم أغذية ومشروبات مستوحاة من الذائقة الأسترالية، وذلك في الفناء الأمامي المفتوح، حيث تضم قائمة الطعام، خبز الباو مع النقانق وجبن البيغا وخبز الفيجيمايت، إضافة إلى مجموعة مختارة من روبيان لاكسا وفطائر لحم الضأن المطهوة ببطء وكثير من الوجبات الشهية الأخرى.

5 طهاة

يشارك خمسة طهاة أستراليين رفيعي المستوى ضمن برنامج «الشيف المشهور» وهم جانين بوث وميندي وودز، وغريغ مالوف وديان تشان من «ماستر شيف أستراليا» وآرون بروكس، ويتم تقديم المشروبات في أكواب يمكن إعادة استخدامها، وقابلة للتدوير مع زجاجات تستخدم مرة واحدة.

قائمة الاستهلاك

تستهلك عروض الأغذية والمشروبات خلال فترة معرض «إكسبو»:

6 أطنان من جبن البيغا

104.000 شريحة جبن

20 طناً من حبوب قهوة

6000 لتر حليب

25.569 قطعة بسكويت تيم تام

2.592 قطعة شوكولاتة كاراميلو كوالا

400 كيلو جرام من مسحوق شوكولاتة ميلو

240 عبوة من الفيحيمايت

14 طناً من لحم البقر والضأن الأسترالي