جناح بوتان بـ«إكسبو».. الاستثمار في «السعادة»

دينا جوني (دبي)

لم تستهل بام زام مديرة جناح بوتان في إكسبو 2020 حديثها عن الناتج القومي للسعادة الذي كان سبباً رئيسياً في شهرة بوتان عالمياً. فالجناح-البلد- بالنسبة لها يزخر بما هو أكثر من ذلك، وإكسبو 2020 دبي هو الحدث المناسب لعرض الفرص التي يزخر بها هذا البلد الجميل والكشف عن خطط الاستقطاب الاقتصادي والزراعي والسياحي.

وقالت، إن بوتان تعمد من خلال جناحها في إكسبو إلى إبراز علامتها التجارية، والتسويق لشعار «صنع في بوتان»، مع شرح الحوافز المالية والإعفاءات الضريبية التي سيستفيد منها المستثمرون الراغبون في استكشاف ما يمكن أن يقدمه بلد «التنين السعيد».

بوتان هي علامة تجارية شاملة تمثل رؤية المملكة وتبرز كافة مقوماتها مثل طبيعتها البكر وتنوعها الثقافي والفني وفلسفة السعادة القومية الإجمالية التي تنتهجها، فضلاً عن الاستقرار السياسي الذي تتمتع به وغير ذلك من المقومات. وتأتي علامة بوتان في إطار استراتيجية تنمية الصادرات التي أطلقتها إدارة التجارة في وزارة الشؤون الاقتصادية.

الشعار الجديد «صنع في بوتان»، مستوحى من شكل الألماس ذي الحضور البارز في الفن والعمارة والمشغولات اليدوية البوتانية، وهو يمثل الثقافة والتراث البوتانيين. كما يتكون شعار «زرع في بوتان» من السحاب والسماء وتمثيلهما بالخطوط المنحنية في الرسومات البوتانية. ويمثل هذا الشعار طبيعة بوتان البكر، والتناغم الحاضر في الأسلوب المتبع في زراعة الأرض وأسلوب الحياة. أما أهداف العلامة التجارية في بوتان فهي الترويج للبلد وزيادة الطلب على المنتجات والخدمات البوتانية، بما في ذلك الاستثمار والسياحة، بالإضافة إلى الترويج للصادرات وإضافة قيمة متميزة إلى السلع والخدمات التي تقدم أو تنتج في بوتان.

لماذا بوتان؟

وما سيجعل المستثمرين يفكرون في الاستثمار في بوتان، كون اقتصادها واحداً من أسرع الاقتصادات الناشئة بنسبة تتجاوز 7 في المئة لمتوسط نمو الناتج المحلي، وتمتعها بموقع استراتيجي في منطقة يقطنها أكثر من 2 مليار نسمة. كما أنها تتمتع باستقرار سياسي وتعدّ من أكثر البلدان المسالمة في العالم، وهي واحدة من أكثر وجهات السفر أماناً بحسب تقرير التجارة والتنافسية العالمي، وفيها أقل معدل فساد بين البلدان الآسيوية بحسب مؤشر مدركات الفساد. كما أنها تتمتع ببيئة نقية وثقافة «نابضة بالحياة»، مع نسبة عالية من التعليم بين صفوف الشباب والقوى العاملة، وتوافر الطاقة الموثوقة والنظيفة والصديقة للبيئة بسعر تنافسي، وهي ثاني أفضل بلدان جنوب آسيا من حيث مزاولة الأعمال، وتقدّم الكثير من الحوافز المالية للأعمال.

بوابة المعلومات التجارية

هي منصة موحّدة تضم مصادر بيانات لدعم اتخاذ القرارات بالنسبة لرجال الأعمال والمستثمرين في التجارة والأسواق الاقتصادية، وتضم المنصة نافذة عن جميع المعلومات المتعلقة بالتصدير من بوتان. وتستهدف رواد الأعمال المحليين من المصنعين والمنتجين والمصدرين المهتمين بالأسواق الأجنبية.

وتوفر المنصة نظرة عامة عن اتجاهات الأسواق المستهدفة، والتعريفات الجمركية والضرائب المفروضة على المنتج المحدد في السوق المستهدفة، والمتطلبات الواجب توافرها لاستيراد المنتج في السوق المستهدفة، آخر الإشعارات الواردة من منظمة التجارة العالمية، المعايير التطوعية ومدونات السلوك التي تنظم الشؤون المتعلقة بالاستدامة في سلاسل التوريد العالمية، شركات التجارة المحلية المتعاملة مع المنتج، الشركات البوتانية التي تقدم خدمات ذات صلة بأنشطة الاستيراد والتصدير، معلومات عامة عن إجراءات التصدير، روابط لمصادر المعلومات عن تحليل الأسواق وريادة الأعمال والتدويل.

وتستهدف نافذة «الشراء من بوتان»، رواد الأعمال الخارجيين المهتمين بالشركات والمنتجات البوتانية، وتشتمل على محرك بحث مخصص للشركات والمنتجات المحلية، مرفقة ببيانات الاتصال بالشركات المحلية المطابقة لمعايير البحث في حال توفرها، ووحدة لوصف مملكة بوتان، ووحدة لاستعراض مفهوم «صنع في بوتان»، ووحدة لفتح التواصل المباشر مع وزارة الشؤون الاقتصادية.

بام زام مديرة جناح بوتان

ملامح الاستثمار

أبرز جناح بوتان خمسة ملامح رئيسية للحوافز المالية للمستثمرين هي فترة إعفاء ضريبي مؤقت تتراوح بين 5 و10 سنوات، وإعفاء ضريبي على النباتات والآلات والمواد الخام ومواد التغليف الأولية، وإعفاء ضريبي لمدة 10 سنوات على مكاسب تحويل العملة من التصنيع وخدمات تكنولوجيا المعلومات، واقتطاع ضريبة بنسبة 15 في المئة على التطوير البيئي، ومنحة إعادة الاستثمار.