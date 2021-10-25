رئيسة جمعية الصحفيين البحرينية سابقاً لـ«الاتحاد»: إكسبو 2020 دبي.. إنجاز حضاري

طه حسيب (أبوظبي)

أكدت الإعلامية ورئيسة جمعية الصحافيين البحرينية سابقا، عهدية أحمد السيد، أن إكسبو 2020 دبي ‏أهم حدث عالمي، ونفخر جميعاً بأن تستضيفه دولة خليجية، وأشادت بتفاصيل المعرض الذي تصفه بالإنجاز الحضاري المهم جداً، وبخطوة سيخلدها التاريخ.

عهدية السيد، عضو مجلس أمناء هيئة المرأة العربية، وهي أول امرأة تترأس جمعية الصحفيين البحرينية، شغلت هذا المنصب خلال الفترة من 2019 إلى2021، وهي حاصلة على جائزة المرأة العربية للصحافة من منظمة لندن العربية عام 2019. وعملت مستشارة إعلامية بوزارتي شوؤن مجلس الوزراء ووزارة شؤون الإعلام في البحرين، وهي أيضاً عضو اللجنة التوجيهية بمجلس الجندر التابع للاتحاد الدولي للصحفيين.

ولدى عهدية السيد قناعة بأن الإمارات تقوم دوماً بخطوات عظيمة انطلاقا من مكانتها الكبيرة في الشرق الأوسط والعالم، كونها محطة مهمة للتجارة والاستثمار وملتقى كبيراً للحضارات كافة، ‏واستضافة دبي لمعرض إكسبو 2020 تجربة رائدة سيتم رصدها ضمن سجل إنجازاتها المتتالية الكثيرة والسريعة.

وتابعت: «‏دائما تبهرنا دبي بكل ما تقوم به والآن هذا الملتقى العالمي الكبير بمشاركة 192 دولة هو إبهار جديد للعالم، ‏فقد تحدت ‏دبي كافة المعوقات ومن أبرزها جائحة كورونا، ‏وقدمت معرضاً متكاملاً ‏لن يتكرر خلال السنوات القادمة وفي أي دولة أخرى». وأشارت إلى أن ‏الإمارات العربية المتحدة استطاعت أن تكون ملتقى لكافة الحضارات والدول، وجامعة لكل اللغات والأديان والأعراق حتى قبل استضافة المعرض، وليس بغريبة قدرتها الفائقة على تنظيم معرض ينبهر به الجميع.

‏وأكدت عهدية السيد ‏اهتمام جميع البحرينيين والخليجيين ومعظم سكان العالم بزيارة هذا المعرض، ‏والاطلاع على تفاصيله، ‏مشيرة إلى أن ‏دبي تعتبر من أهم الوجهات السياحية للبحرينيين طوال العام.