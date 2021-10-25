قيرغيزستان.. حرف يدوية وموسيقى جبلية

فاطمة عطفة (أبوظبي)

حكاية صمود وتاريخ وعزيمة وثقافة فريدة ومناظر طبيعية خلابة، يرويها جناح جمهورية قيرغيزستان لزواره في «إكسبو 2020 دبي»، حيث يطّلع الزائر على روايات الكاتب القيرغيزي المتألق جنكيز أيتماتوف، الحائز جوائز عدة، وله العديد من الروايات منها «جميلة، المعلم الأول، والسفينة البيضاء»، وغيرها الكثير.

الخيمة تضم أعمالاً فنية

في جولة داخل الجناح الغني بالصناعات الحرفية، والملابس المصنوعة من الصوف، يرى الزائر خيمة كبيرة تزخر بالصناعات اليدوية، وهي مفروشة بالسجاد اليدوي المزين بالألوان أغلبها الأحمر والأصفر والبني، ما يدل على ذوق رفيع في اختيار ألوان الصوف في الخيمة، كما يعكس «اللباد» الصناعات اليدوية التي اشتهرت به تلك البلاد لقرون عدة، وهو يعتبر أحد طرق كسب العيش عند البدو، لأن معالجة الصوف والتلبيد جزء لا يتجزأ من التقاليد التي اعتادت عليها الأسر كافة.

وتكمن أهمية منتجات اللباد في حياة البدو القرغيزيين في مواجهة الظروف الطبيعية والمناخية الصعبة الشديدة البرودة، كما لعبت التقاليد القديمة دورها في تمرس البدو وإجادتهم صناعة منتجات مختلفة من الصوف تظهر في الجناح، وهي تعبر عن إتقان عالي الجودة في فنون الصناعات اليدوية، كما يضم الجناح أنواعاً متعددة من السجاد المصنوع يدوياً، وهي حرفة مجتمعية تشتهر بزخارفها وألوانها الزاهية.

والزائر للجناح يستمتع بمنتجات وصناعة المزهريات الخزفية بجمالها وتقنية الحفر ورسوم المعالم المعمارية القديمة عليها، وما فيها من صور للمدن، وهذا ما يجعل هذه المناظر الفنية الجميلة ذات قيمة أثرية وتاريخية وثقافية تعبر عن جمال تلك البلاد ومهارة أبنائها في فن هذه الصناعات، كما لا تخلو المعروضات من الملابس الرجالية والنسائية التي تعبر عن الزي التقليدي في قيرغيزستان، وهذه الملابس تحمي من يرتديها من البرد القارس.

عدد من الإبداعات الخزفية

وتشير بعض اللوحات بجانب الآلات الموسيقية في الجناح، إلى أن «الموسيقى القيرغيزية تمتاز بالروعة، وتعبر عن الطبيعة والحياة في الجبال، حتى إن كلمات العديد من الأغاني تصف الحياة اليومية للبدو، لتعبر المقطوعات الموسيقية بألحانها عن تلك الحالة المزاجية بمهارة، وهناك أنواع متعددة من الآلات الموسيقية في قيرغيزستان، وأكثرها شهرة «الكوموز»، وهي آلة ذات ثلاث أوتار تشبه الغيتار.

تحف فنية تزين جناح قيرغيزستان

وكانت جمهورية قيرغيزستان قد أطلقت في عام 2016، مبادرة «عام الثقافة والتاريخ» لتسليط الضوء على التراث الثقافي القيرغيزي عبر سفاراتها حول العالم، ولنقل المعارف التراثية للأجيال الشابة.