محمد بن راشد يلتقي رئيس المالديف ويزور جناحها وأجنحة مصر وفلسطين وسويسرا في «إكسبو دبي»
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن اجتماع ثقافات شعوب العالم وتاريخها وابتكاراتها ومشاريعها التنموية وفرصها الاستثمارية في موقع واحد ضمن «إكسبو 2020 دبي» يعزز من المردود الإيجابي للحدث العالمي الكبير المقام على أرض الإمارات من خلال شمولية ما تقدمه أجنحة 192 دولة من تجارب إنسانية وحضارية متنوعة تشبع تطلعات كل زائر وتلبي هدفه من الزيارة سواء من يسعى للحصول على مكتسبات معرفية أو التعرف على فرص لشراكات اقتصادية فيما تتجلى الفائدة الأهم في تعزيز أواصر الصلة بين الشعوب وتوثيق جسور التقارب فيما بينهم.
إلى ذلك، قام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بزيارة الجناح المصري المقام في منطقة «الفرص» والمميز بتصميمه المستوحى من الحضارة الفرعونية التي تُعد من أعرق حضارات العالم.
ومن أهم القطع الأثرية، التي شاهدها سموه خلال جولته في الجناح المصري، تابوت الكاهن «بسماتيك بن أوزير»، الذي عاش في مصر خلال فترة نهاية عصر الدولة الحديثة 1069 حتى 1550 قبل الميلاد. وتم اكتشاف التابوت حديثاً ويتميز بنقوشه وألوانه المحفوظة بصورة لافتة.
وتعرض سويسرا، من خلال منطقة الابتكار في جناحها في «إكسبو»، ما يميزها كأكثر دولة متميزة في مجال الابتكار على مستوى العالم للعام الحادي عشر على التوالي، وفق تقرير مؤشر الابتكار العالمي. كما تعرض هذه المنطقة من الجناح أحدث الابتكارات السويسرية، لاسيما في مجال التعليم.
واطلع سموه على جانب من الجناح المكون من أربعة طوابق بالقرب من قبة الوصل والذي يقدم فكرة عن مستقبل الطيران التجاري ودور التكنولوجيا في رسم ملامح قطاع السفر الجوي في المرحلة المقبلة.
المصدر: وام