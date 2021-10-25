توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً، وتظهر بعض السحب المنخفضة شرقاً وشمالاً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، خاصة على البحر ليلاً. وأوضح المركز، في بيانه اليومي، أن حركة الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية / 15 - 25 تصل إلى 35 كم/س. يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط. يحدث المد الأول عند الساعة 15:03 والمد الثاني عند الساعة 05:36 والجزر الأول عند الساعة 08:40 والجزر الثاني عند الساعة 22:42. في بحر عمان، يكون الموج خفيفاً. يحدث المد الأول عند الساعة 11:35 والمد الثاني عند الساعة 01:42 والجزر الأول عند الساعة 18:27 والجزر الثاني عند الساعة 07:36.