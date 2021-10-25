عبدالله بن زايد يستقبل الوزير الثاني للخارجية والتعليم في سنغافورة

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي في مقر إكسبو 2020 دبي معالي الدكتور محمد مالكي بن عثمان الوزير الثاني للخارجية والتعليم الوزير بمكتب رئيس الوزراء في سنغافورة.

بحث الجانبان خلال اللقاء سبل تنمية علاقات الصداقة والتعاون الثنائي بين دولة الإمارات وجمهورية سنغافورة في المجالات كافة. واستعرض الجانبان تنظيم دولة الإمارات لإكسبو 2020 دبي ودوره في تعزيز العلاقات الدولية وتنمية التعاون المشترك لبناء مستقبل مزدهر للأجيال المقبلة.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بمعالي الدكتور محمد مالكي بن عثمان .. مؤكدا على قوة ومتانة العلاقات الثنائية التي تجمع بين دولة الإمارات وجمهورية سنغافورة وما شهدته مجالات التعاون المشترك من تطور ونمو في ظل دعم ورعاية من قيادتي البلدين الصديقين.

وأشاد سموه بمشاركة سنغافورة في إكسبو 2020 دبي .. مؤكدا على الدور المهم للحدث العالمي في تعزيز فرص التنمية الشاملة والمستدامة وتوفير منصة لتلاقي الثقافات والحضارات المختلفة. حضر اللقاء .. معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة.