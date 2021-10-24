المنصوري: القوة البدنية ضرورية لرائد الفضاء

آمنة الكتبي (دبي)

كشف هزاع المنصوري رائد الفضاء الإماراتي عن أن اللياقة البدنية جداً مهمة لرواد الفضاء، مشيراً إلى أنه خضع لتدريبات مختبر الطفو المحايد، الذي يحتوي على أكثر من 23 مليون لتر من الماء لمدة 6 ساعات متواصلة، في مركز جونسون للفضاء التابع لوكالة «ناسا» الأميركية، لتأهيل لإدارة وتشغيل المحطة الدولية في مهمات طويلة الأجل.

وأوضح لـ«الاتحاد» أن بدلة التدريبات تحت الماء تزن 130 كيلوجراماً، الأمر الذي يتطلب من رائد الفضاء التحلي بالقوة البدنية والقدرة الذهنية، خصوصاً أنه لا يمكن تناول الطعام، وإنما شرب الماء فقط من خلال حقيبة خاصة للماء.

وأكد المنصوري أنه بدأ بأسلوب حياة مختلف بهدف الحفاظ على اللياقة البدنية ونسبة الكتلة العضلية المثالية، مؤكداً أنه تخلى عن تناول السكر تماماً، بالإضافة إلى الكربوهيدرات، موضحاً أنه يلتزم يومياً بإجراء التدريبات الرياضية، ومنها رياضة نط الحبل؛ لأنها تؤثر على التوازن وتفيد رواد الفضاء وتؤثر على الكتلة العضلية.

وأضاف في العام القادم سنستكمل أنا وزميلي سلطان النيادي تدريبات مختلفة لتأهلنا لإدارة وتشغيل المحطة الدولية في مهمات طويلة الأجل، كما سينضم إلينا إلى الرواد الجدد نورة المطروشي ومحمد الملا في هيوستن لاستكمال التدريبات.