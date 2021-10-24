الريس: 4 نوفمبر «محاكاة الحياة في الفضاء»

آمنة الكتبي (دبي)

كشف المهندس عدنان الريس مدير مشروع المريخ 2117 في مركز محمد بن راشد للفضاء، أن رائدي الفضاء الإماراتيين عبدالله الحمادي وصالح العامري، موجودان حالياً في العاصمة الروسية موسكو، ويتدربان مع فريق عمل عالمي في وكالة الفضاء الروسية، مشيراً إلى أن التدريبات تشابه تدريبات رواد الفضاء، بالإضافة إلى تدريبات أخرى خاصة بالعزل، وذلك تمهيداً لانضمامهما إلى مهمة «سيريوس» التي تستهدف إجراء محاكاة كاملة على مدى 8 أشهر متواصلة في بيئة تتسم بكافة الظروف والعوامل التي يمكن مواجهتها في الفضاء، مع التركيز على دراسة آثار العزلة على الجسم البشري.

وأوضح أن تجربة محاكاة الحياة في الفضاء تبدأ في المجمع التجريبي الأرضي في معهد الأبحاث الطبية والحيوية التابع لأكاديمية العلوم الروسية في موسكو بروسيا في الرابع من نوفمبر من العام الجاري، على أن تستمر حتى شهر أغسطس 2022، مؤكداً أن التجربة ليست بسهلة، ولكن سيتم تأهيل رائدي الفضاء الإماراتيين، وسيكونان جزءاً من الطاقم رقم 1 أحدهما أساسي مكون من 6 أفراد، والثاني احتياطي مكون من ذات العدد. وبين الريس أن مهمة رائدي الفضاء خلال المحاكاة تستهدف دراسة آثار العزلة على الإنسان من الناحية النفسية والفيسيولوجية وعلى ديناميكيات الفريق بهدف المساعدة في التحضير لمهام استكشاف الفضاء طويلة المدى.