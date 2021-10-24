جهود الإمارات رائدة في الوقاية والعلاج

منى الحمودي (أبوظبي)

تمكنت حملة الإمارات لاستئصال شلل الأطفال من تقديم التطعيمات في مناطق باكستان، خاصة تلك التي كان يتعذر الوصول إليها، حيث انخفضت حالات شلل الأطفال بشكل كبير، مما أدى إلى تحرير جيل كامل من عبء الإعاقة مدى الحياة، وتأتي حملة الإمارات للتطعيم ضد شلل الأطفال في باكستان تأكيداً على جهود الدولة وتوجيهات قيادتها في مجال دعم وتطوير الرعاية الصحية الوقائية للأطفال والاهتمام بسلامة حياة الأطفال الفقراء والضعفاء، ووقايتهم من التداعيات السلبية للأمراض، ودرء المخاطر عنهم.

كما تأتي تأكيداً على الدعم الدائم والسخي لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لمختلف البرامج والجهود العالمية التي تبذل للقضاء على الأمراض واستئصالها من أهم العوامل التي تساهم بنجاح جهود وبرامج هيئة الأمم المتحدة للرعاية الصحية للإنسان. حيث قدم سموه منذ عام 2011 مبلغ 250 مليون دولار أميركي، مساهمة منه في الجهود الإنسانية والخيرية لتوفير اللقاحات وتمويل حملات التطعيم ضد شلل الأطفال، وبخاصة في الدول المستهدف بالمبادرة، وهي جمهورية باكستان الإسلامية وجمهورية أفغانستان الإسلامية.

وتعمل دولة الإمارات العربية المتحدة على القضاء على شلل الأطفال من كل بلدة وقرية ودولة في العالم من خلال الجهود على أرض الواقع في باكستان والتزامها تجاه المبادرة العالمية لاستئصال شلل الأطفال والتحالف العالمي من أجل اللقاحات والتحصين (جافي)، حيث استطاعت الحملة منذ إطلاقها تحقيق النجاح في التحدي الصعب، والمساهمة في انخفاض عدد حالات الإصابة بشلل الأطفال في باكستان بنسبة عالية، حيث بلغت الإصابات حالة واحدة فقط في أول تسعة أشهر من هذا عام 2021 وذلك حسب بيانات منظمة الصحة العالمية، وهو مؤشر إيجابي ممتاز نحو القضاء النهائي على هذا المرض، ويتوافق مع الأهداف الاستراتيجية وخطط منظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة.

فيروس كورونا

في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» وتحدياته الميدانية، تمكنت الحملة من تقديم 75 مليوناً و148 ألفاً و404 جرعات تطعيم ضد مرض شلل الأطفال منذ بداية العام الجاري2021، وتمكنت منذ شهر يوليو 2020 وحتى شهر سبتمبر 2021 من إعطاء 127 مليوناً و664 ألفاً و157 جرعة تطعيم ضد المرض للأطفال المستهدفين بجمهورية باكستان الإسلامية، في ظل إجراءات وقائية واحترازية استثنائية لحماية فرق التطعيم والأطفال المستهدفين وعائلاتهم. وشملت التغطية الجغرافية لحملة الإمارات للتطعيم ضد شلل الأطفال 84 منطقة من المناطق الصعبة وعالية الخطورة، وبمساحة تعادل نسبتها 59% من إجمالي مساحة جمهورية باكستان الإسلامية. وذلك بمشاركة أكثر من 103 آلاف شخص من الأطباء والمراقبين وأعضاء فرق التطعيم، وأكثر من 82 ألفاً من أفراد الحماية والأمن وفرق الإدارة والتنسيق.