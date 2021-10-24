عبدالله آل حامد: أنظار العالم تتجه للإمارات

أبوظبي (الاتحاد)

أكد معالي الشيخ عبدالله بن محمد آل حامد، رئيس دائرة الصحة أبوظبي، أن أنظار العالم تتجه لدولة الإمارات في اليوم العالمي لشلل الأطفال، وذلك لدورها الريادي والاستباقي بقيادة ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في جعل العالم أقرب من أي وقت مضى للقضاء على شلل الأطفال.

وأضاف معاليه: «على خطى الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، تواصل الإمارات ترسيخ مكانتها رمزاً للتسامح والإخاء وحشد الجهود العالمية لما في ذلك خير ورفاه وصحة المجتمعات».

وأوضح معاليه: «مضت دولة الإمارات بدورها الاستثنائي وبنهجها الإنساني على نحو استباقي ومتواصل لحماية صحة أطفال العالم وضمان وقايتهم من شلل الأطفال من خلال توفير اللقاحات وتمويل حملات التطعيم ضد شلل الأطفال في البلدان المستهدفة حتى لا يقف هذا المرض عائقاً أمام الأطفال بعد الآن ليحققوا أحلامهم ويكونوا جزءاً من الجهود التنموية لبلدانهم».