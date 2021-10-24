«العالمي للموهوبين» يختتم أعماله

دبي (وام)

اختتمت فعاليات المؤتمر الدولي الأول للمركز العالمي للموهوبين، الذي نظمته مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز، في مركز دبي للمعارض في «إكسبو 2020 دبي»، بمشاركة 40 باحثاً من 17 دولة. وفي نهاية المؤتمر، تم إعلان أن الدورة الثانية من هذا المؤتمر الدولي ستنعقد في الفترة من 16 إلى 19 أكتوبر 2023 في دبي. وكان الحفل الافتتاحي للمؤتمر شهد تدشين المركز العالمي للموهوبين، الذي يُعد أول منصة عالمية لرعاية الموهوبين في العالم، وإطلاق جائزتين دوليتين: الأولى هي الجائزة الدولية للمبادرات المدرسية في رعاية الموهوبين، والثانية الجائزة الدولية للأبحاث التطبيقية في رعاية الموهوبين. وقال الدكتور جمال المهيري، نائب رئيس مجلس الأمناء والأمين العام لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز: «يسعدنا أن نختتم الدورة الأولى من المؤتمر الدولي للمركز العالمي للموهوبين بهذا النجاح، حيث قدم المؤتمر منصة مثالية لتسليط الضوء على أفضل الممارسات في تعليم الموهوبين وتطوير المواهب من جميع أنحاء العالم. كما قدم المؤتمر الذي استمر لمدة 4 أيام معياراً عالمياً لتنمية المهارات، وتوجيه المواهب في جميع أنحاء العالم، حيث تم منح المشاركين الفرصة لتبادل الخبرات ونقل أفضل الممارسات والتقنيات العالمية». من جانبه، قال معالي الدكتور سعود بن سعيد بن عبد العزيز المتحمي، الأمين العام لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع.. «كان من الرائع أن يقام هذا المؤتمر الدولي ضمن الحدث العالمي «إكسبو 2020 دبي»، لتتم فيه مناقشة أهم الأطروحات المتعلقة بالموهوبين، ولا شك في أن المؤتمر يُعد منصة عالمية لرعاية الموهوبين في العالم، وهذا يدعم بشكل كبير إنشاء شبكة عالمية للباحثين والعلماء المهتمين بشؤون الموهبة».

من جانبه، تناول الدكتور شين إن فيليبسون، من كلية التربية، جامعة «موناش» الأسترالية، فائدة نموذج التفاعل النشط لوصف بيئات التعلم في عددٍ من السياقات الدولية المختلفة. وبالاعتماد على تقنيات التعلم الآلي، ووصف الجهود المبذولة لنمذجة التفاعلات بين المكونات الرئيسية في بيئة التعلم وإمكانية التقنيات للتنبؤ بالنتائج، بناء على التغييرات في هذه المكونات.