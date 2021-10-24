نهيان بن مبارك: إكسبو منصة عالمية ترسخ السلام

أبوظبي (وام)

أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش المفوض العام لإكسبو 2020 دبي، أن إكسبو 2020 دبي منصة عالمية ملهمة تعزز التعاون الدولي بين ثقافات وحضارات العالم لترسيخ مبادئ السلام والتسامح والحوار والتضامن والأخوة الإنسانية وجعلها قيماً مشتركة لمواجهة التحديات وصناعة مستقبل مشرق ومزدهر للإنسانية جمعاء. جاء ذلك خلال استقبال معاليه أمس في قصره معالي مار غريتيس شيناس نائب رئيس المفوضية الأوروبية والمفوض عن تعزيز طريقة الحياة الأوروبية، والذي يقوم بزيارة رسمية للدولة لتمثيل الاتحاد الأوروبي في «يوم الشرف» خلال إكسبو 2020 دبي.

ورحب معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان بمعالي مار غريتيس شيناس، وجرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون بين دولة الإمارات ودول الاتحاد الأوروبي وسبل تطويرها وتبادلا وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وناقش الجانبان الحضور المهم لدول الاتحاد الأوروبي في إكسبو 2020 دبي، ومساهمتها في هذا الحدث الدولي الهام، والتي تسهم في تعزيز قيم التسامح والسلام والتعايش المشترك والحوار بين الجميع لخير الإنسانية جمعاء، وذلك خلال أهم حدث ثقافي وحضاري على مستوى العالم يحتفي بالإبداع والابتكار والتقدم البشري في مختلف المجالات.

وأكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان أن دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» حريصة على تعزيز التعاون مع جميع دول العالم انطلاقا من قيمها الراسخة التي تأسست عليها على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، بما يحقق السلام والازدهار العالمي.

إشادة

من جانبه، أشاد معالي مار غريتيس شيناس بجهود الإمارات والاحترافية العالية في تنظيم إكسبو2020 دبي أهم حدث ثقافي دولي يشهده العالم.. مشيراً إلى أن وجود 192 دولة تحت مظلة هذا الحدث الملهم يمثل قوة دفع كبيرة للجهود الدولية في مواجهة التحديات وصياغة مستقبل يعزز جودة الحياة الإنسانية على مستوى العالم.