انطلاق «العالمي للاقتصـاد الإبداعي» 7 ديسمبر

دبي (وام)

تستضيف وزارة الثقافة والشباب نخبة من قادة الفكر والمُبدعين والمُبتكرين حول العالم في المؤتمر العالمي للاقتصاد الإبداعي، الذي يقام تحت شعار «إبداع متكامل: يصنع المستقبل»، خلال الفترة من 7 - 9 ديسمبر المقبل في مركز دبي للمعارض - إكسبو 2020، وذلك ضمن سلسلة المؤتمرات والفعاليات التي تنظمها الوزارة في «إكسبو 2020 دبي».

ويعد المؤتمر - الذي ينعقد حضورياً وافتراضياً - منصة للابتكار والإبداع تهدف إلى تبادل المعارف والأفكار والتحديات التي تواجه الاقتصاد الإبداعي، لا سيما في ظل الظروف التي فرضتها تداعيات أزمة «كوفيد-19»، فضلاً عن مناقشة الاتجاهات والحلول الجديدة التي تضمن مستقبلاً أكثر إبداعاً واستدامة.

ويهدف المؤتمر إلى تعزيز آفاق التعاون ودعم الجهود الهادفة إلى صياغة السياسات المستقبلية للاقتصاد الإبداعي، بما يضمن تحقيق مفهوم التنمية المستدامة، ويسلط الضوء على مجموعة من الموضوعات المهمة كالتحول التكنولوجي ومستقبل الاستدامة الشمولية والتنوع، وذلك بحضور عدد من الشخصيات المحلية والإقليمية والعالمية المؤثرة مثل الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، والشيخ سلطان سعود القاسمي.

وقالت معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب: إن المؤتمر العالمي للاقتصاد الإبداعي 2021 مؤشر على انطلاقة جديدة تهدف إلى تعزيز مكانة الدولة على مؤشر التنافسية العالمية، وتعكس رؤية القيادة الرشيدة لبناء مرحلة واعدة تتناسب مع استعداداتها لعام الخمسين، تتضمن الاستفادة القصوى من كافة الطاقات والموارد.