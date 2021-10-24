«الاتحاد لائتمان الصادرات» تستضيف حدثاً عالمياً

دبي (وام)

استضافت شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، بالتعاون مع منتدى «وورلد بزنس أنجلز إنستمنت»، أسبوع «وورلد بزنس أنجلز إنستمنت» العالمي في إكسبو 2020 دبي، في إطار جهودها للمساهمة في ترسيخ مكانة دولة الإمارات وجهة رائدة للاقتصاد والأعمال وصناعة المستقبل.

وبصفته شريكاً تابعاً لمنتدى مجموعة العشرين /G20/، يتولى منتدى «وورلد بزنس أنجلز إنستمنت» تنسيق أسبوع «وورلد بزنس أنجلز إنستمنت»، الذي اختتم أمس بمشاركة 72 دولة. وقد وفر هذا الحدث الهجين منصة مفتوحة للتواصل والتعلم والمشاركة وعرض الاختراعات والابتكارات وتبادل المعرفة والخبرات التي تعزز ريادة الأعمال وأنظمة الاستثمار.

ومن بين المتحدثين الرئيسيين في الحدث، معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، الذي شارك رؤيته حول الدعم الذي تقدمه دولة الإمارات للمستثمرين ورواد الأعمال، حيث قال: من المؤكد أن دولة الإمارات العربية المتحدة من بين أفضل الدول والوجهات الاستثمارية، حيث تشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة فيها 95 في المائة من إجمالي عدد الشركات. وسواء من حيث عدد الشركات الممولة أو حجم رأس المال المستثمر في الشركات الناشئة، تتمتع دولة الإمارات بمكانة رائدة في دعم الشركات الناشئة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك نتيجة الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص التي تلعب دوراً حيوياً في توعية المستثمرين ورواد الأعمال بأهمية الشركات الناشئة، وتوفير منصات متنوعة لربطهم، وبالتالي تشكيل شبكة استراتيجية لهذه الشركات حيث يمكن تحويل الشغف إلى واقع.

وقد مثّل ماسيمو فالسيوني، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، دولة الإمارات كمفوض في منتدى «وورلد بزنس أنجلز إنستمنت»، وألقى كلمة رئيسية في المراسم الافتتاحية. وفي حديثه عن الدبلوماسية التجارية لريادة الأعمال الدولية، قال فالسيوني يتطلب العالم، الذي يتعافى من آثار وباء استمر طويلاً، دبلوماسية تجارية جديدة، كل شيء يتغير، واعتماد طرق أفضل لتلبية الاحتياجات المتغيرة هو في صميم الإجراءات الدبلوماسية الناجحة، ويعتبر دمج مبدأ الاستدامة والتنقل والفرص في الدبلوماسية أمراً بالغ الأهمية في الوقت الحالي والمستقبل.