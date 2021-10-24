63 عملية زراعة للأعضاء في «كليفلاند أبوظبي» منذ يناير الماضي

أبوظبي (الاتحاد)

يستعد مستشفى «كليفلاند كلينك أبوظبي»، جزء من مبادلة للرعاية الصحية، لتسجيل عدد قياسي من العمليات المعقدة لزراعة الأعضاء خلال شهر أكتوبر، والتي من المتوقع أن تساهم في إنقاذ حياة عدد من المرضى ممن يعانون حالات صحية حرجة، ما يسلط الضوء على الأهمية الحيوية للتبرع بالأعضاء في قطاع الرعاية الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقد أكمل فريق زراعة الأعضاء في المستشفى 10 عمليات في الأسابيع الثلاثة الأولى من شهر أكتوبر الجاري، ما يؤكد التزام مستشفى «كليفلاند كلينك أبوظبي» بتوفير مركز إقليمي متميز لعمليات زراعة الأعضاء في المنطقة. وتشمل العمليات العشر لزراعة الأعضاء عمليتي زراعة كلى من متبرع متوفى وعملية زراعة كبد من متبرع متوفى، والتي أُجريت جميعها في يوم واحد.

وكان الفريق متعدد التخصصات في مركز زراعة الأعضاء في مستشفى «كليفلاند كلينك أبوظبي» قد عمل أيضاً مع نظرائه في كليفلاند كلينك في الولايات المتحدة لإجراء عمليات زراعة كبد من متبرع حي هذا الشهر. وفي عملية أخرى، نجح الفريق في إنقاذ حياة طفل يبلغ من العمر 15 عاماً من خلال إجراء عملية زرع معقدة أخرى تضمنت زراعة كلية وكبد من متبرع متوفى.

وقال الدكتور بشير سنكري، رئيس معهد التخصصات الجراحية الدقيقة في مستشفى «كليفلاند كلينك أبوظبي»: «إن هذا الإنجاز الجديد، والذي تحقق بفضل المستوى العالي والسريع من التنسيق لعلاج العديد من المرضى الذين يعانون من أمراض في مراحل متقدمة في بعض الأعضاء الحيوية في أجسامهم، يبرهن على مدى قوة وتطور برنامج زراعة الأعضاء لدينا، فضلاً عن ثقة العائلات في خبرتنا بتقديم رعاية مبتكرة قائمة على الرحمة لأحبائهم وذويهم. ليس هناك شعور أفضل من رؤية هؤلاء المرضى يحققون نتائج جيدة في رحلة شفائهم، وكلُّ الامتنان للمتبرعين، الأحياء منهم والمتوفون، الذين قدموا هبات لا تقدّر بثمن لمنح هؤلاء المرضى فرصة عيش حياة أفضل».

ومنذ بداية العام 2021، أجرى مستشفى «كليفلاند كلينك أبوظبي» 63 عملية زراعة للأعضاء، وفي بعض الأحيان، أجرى الأطباء عمليات متعددة في اليوم ذاته، وذلك بالتعاون مع مستشفيات أخرى في الإمارات والمنطقة، وبالتنسيق مع فرق متعددة التخصصات في كليفلاند كلينك في الولايات المتحدة.

ومنذ إطلاق برنامج زراعة الأعضاء في عام 2017، أجرى مستشفى «كليفلاند كلينك أبوظبي» بالمجمل 172 عملية زرع أعضاء، منها 63 في عام 2021 حتى الآن، ما يجعل هذا العام أكثر الأعوام التي يجري فيها المستشفى هذا النوع من العمليات.

وأوضح الدكتور لويس كامبوس، مدير زراعة الكبد والقنوات الصفراوية في مستشفى «كليفلاند كلينك أبوظبي»، أن توسيع نطاق برنامج زراعة الأعضاء في المستشفى ليشمل زراعة الأعضاء من متبرعين أحياء، إضافة إلى إجراء عمليات جراحية مزدوجة لزراعة الأعضاء، قد ساهم في علاج العديد من المرضى المعرضين لمخاطر عالية من جميع أنحاء المنطقة.