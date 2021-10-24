«صحة» تتعاون مع «في إم وير» لتقديم الرعاية الصحية الذكية

أبوظبي(الاتحاد)

عقدت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، أكبر شبكة للرعاية الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة، شراكة جديدة مع «في إم وير» بهدف تطوير البنية التقنية التحتية لديها، وتجهيزها بأحدث الحلول السحابية.

وقال بدر القبيسي المدير التنفيذي للمعلومات لدى شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»: «لقد عززت منصة «سحابتي» من قدرتنا على توفير الرعاية الطبية المميزة للمرضى، وتزويد المواطنين والمقيمين في إمارة أبوظبي بخدمات رعاية صحية وفق أعلى المستويات العالمية». وأضاف أن التقنيات السحابية من شركة «في إم وير» مكّنت «صحة» من جمع مستشفياتها وعياداتها وخدماتها الأخرى تحت مظلة تقنية واحدة، الأمر الذي أسهم في تعزيز الكفاءة، وزيادة السعة عند الحاجة، إلى جانب القدرة على نشر التطبيقات للارتقاء بمستوى الرعاية الصحية المقدمة للمرضى وتحسين تجاربهم.

من جانبه، قال محمد مثنى أحمد، مدير البنية التحتية والعمليات لدى شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»: «تمكنت شركة «صحة» من خلال تبني نموذج قائم على السحابة واعتماد منصة «سحابتي» من توفير أفضل خدمات الرعاية الصحية المبتكرة، ونجحت في زيادة المرونة والكفاءة والقدرة على التوسع والتطور لمواكبة نمو حجم الأعمال في المستقبل».