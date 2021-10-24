«الإمارات للخدمات الصحية» تعلن عن برنامج الأطباء الزائرين

دبي (وام)

أعلنت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية عن جدول الأطباء الزائرين لمستشفياتها خلال الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر الجاري، والذي يضم نخبة من الاستشاريين الذين تم استقطابهم من 12 مستشفى وجامعة وهيئة طبية مرموقة لتقديم خدمات تشخيصية وعلاجية للمرضى في 9 مستشفيات تابعة للمؤسسة بما يفوق 9 تخصصات طبية.

ويستفيد من خدمات برنامج الأطباء الزائرين المرضى المراجعون في عدد من مستشفيات المؤسسة، وهي مستشفيات الكويت والقاسمي وخورفكان والقاسمي للنساء والولادة والأطفال في الشارقة، بالإضافة إلى مستشفى صقر ومستشفى إبراهيم بن حمد عبيد الله ومستشفى عبد الله بن عمران في رأس الخيمة، ومستشفى الأمل للصحة النفسية بدبي ومستشفى دبا في إمارة الفجيرة. وتشمل خبرات الأطباء الزائرين 9 تخصصات طبية، وهي أمراض القلب الغدد الصماء «السكري» وأمراض الطب النفسي وجراحة العظام والقدم والكاحل وأمراض النساء والتوليد، من خلال جراحة المناظير الروبوتية وطب الأجنة وأمراض الجهاز الهضمي وأمراض الأنف والأذن والحنجرة وجراحة السمنة وأمراض النساء عبر الجراحات الروبوتية والغدد الصماء.