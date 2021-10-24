اختتام معرضي «التعليم الدولي» و«الوطني للتوظيف» بالشارقة

الشارقة (وام)

اختتم مركز «إكسبو الشارقة» بنجاح النسخة الـ 23 من المعرض الوطني للتوظيف والنسخة السابعة عشرة من معرض «التعليم الدولي 2021».

وأعرب سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز «إكسبو الشارقة» عن سعادته بالنجاح الذي حققه المعرضان على الصعد كافة سواء من حيث عدد الزوار أو من حيث المشاركة الواسعة من الجهات الحكومية والخاصة وكبريات المؤسسات التعليمية، مشيراً إلى أن هذا النجاح يؤكد مكانة الحدثين وأهميتهما المتنامية، كونهما منصة متميزة لاستعراض الخدمات الجامعية، وجعلها في متناول الطلبة وأولياء أمورهم لاختيار أفضل الفرص التعليمية لأبنائهم.