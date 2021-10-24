إنجاز أحد أكبـر خطـوط المياه في أم القيوين

سعيد أحمد (أم القيوين)

أعلنت «الاتحاد للماء والكهرباء» انتهاءها من أحد أكبر خطوط نقل المياه في أم القيوين، وهو خط رئيسي مرتبط بمحطة تحلية المياه الجديدة التي يتم تنفيذها حالياً بالإمارة، ويربط المحطة بمركز التوزيع الجديد بمنطقة الأبرق (2).

وقال محمد محمد صالح، مدير عام الاتحاد للماء والكهرباء لـ «الاتحاد»: يبلغ طول الخط نحو 32.5 كيلومتر، وبلغت تكلفته ما يقارب 150 مليون درهم، ويُعد أحد أهم المشروعات المرتبطة بمحطة تحلية المياه الجديدة بأم القيوين، التي تبلغ سعتها 150 مليون جالون يومياً، ومن المقرر أن يتم الانتهاء من المرحلة الأولى من المحطة وبدء إنتاجها الفعلي بسعة 50 مليون جالون يومياً قبل نهاية العام الجاري 2021.

وأكد أن فترة إنجاز الخط بلغت حوالي 18 شهراً، بما في ذلك أعمال التصميم والتصنيع والتوريد والتركيب والاختبار والتجريب والأعمال المدنية والتعقيم، مؤكداً أنه سيضخ من خلاله نحو 30 مليون جالون يومياً. وأوضح مدير عام الاتحاد للماء والكهرباء، أن المشروع واجه عدداً من التحديات، كان أهمها ظهور جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، والتي أدت إلى تأخير توريد بعض المواد اللازمة لتنفيذ المشروع، وقد عمل الفريق المشرف على فتح قنوات اتصال عديدة مع الموردين الفعليين والمحتملين في سبيل التأكد من توريد المواد المطلوبة في مواعيدها المقررة، وعلى رأسها أنابيب التمديد التي تمثل العنصر الأكثر أهمية فيه، وقد نجحت جهود تلك الفرق بالفعل في تأمين وصول المواد المطلوبة في مواعيدها. وقال: إن من التحديات الأخرى التي واجهت المشروع أيضاً، مرور الخط بمنخفض الوادي الذي يعتبر قناة مائية متصلة بالبحر، يختلف منسوب المياه فيها تبعاً لحركة المد والجزر، وتم توجيه المقاول المسؤول بإجراء اختبارات فحص للتربة في المنطقة، ومسح مستوى المياه لمعرفة أعلى وأدنى مستوى للمياه.