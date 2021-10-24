تركيب 430 عمود إنارة بالمنطقة الوسطى

الشارقة (الاتحاد)

أنجزت إدارة المنطقة الوسطى بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة عدداً من المشاريع التطويرية بالشعبيات والمناطق المختلفة، تضمنت تركيب 430 عمود إنارة بطول 22 كم وتركيب كشافات موفرة للطاقة في 5 مناطق مختلفة، تضمنت شعبية بن سليم «الثقيبه» بالمدام وشعبية الخوالد ومشروع إنارة طريق مصلى العيد بالرواشد فلى، ومشروع إنارة الطريق المؤدى لمقابر ومسجد بن فهامة فلى، ومشروع إنارة نفق وشاح بطريق الشارقة خورفكان، بالإضافة إلى مشروع تنفيذ عدد 2 محطة توزيع جهد 33 كيلوفولت بمنطقتي نزوى والذيد وتعديل الشبكات، وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بضرورة العمل على تقديم أفضل الخدمات وإنارة الشعبيات في المنطقة الوسطى.

وأكد المهندس خليفة محمد الطنيجي مدير إدارة المنطقة الوسطى، أن «الهيئة» نفذت عدداً من مشروعات إنارة الشوارع والطرق في المنطقة الوسطى منذ بداية العام الجاري، حيث تم تركيب أكثر من 3275 عمود إنارة وتمديد ما يقارب 150 ألف متر من الكابلات في مختلف المناطق وفق خطة وجدول زمني وبمواصفات وجودة عالية وباستخدام الكشافات والمصابيح الموفرة للطاقة، والتي تتناسب مع الطرق السريعة والشوارع الرئيسية والجانبية، وتوفير الإنارة للمناطق، بما يسهم في تقديم أفضل الخدمات بأحدث معايير التكنولوجيا، لتلبية احتياجات السكان، وتعزيز البنى التحتية، وتطوير مرافقها، مشيراً إلى أن مشروعات الإنارة تندرج ضمن المشروعات الحيوية التي تواصل «الهيئة» تنفيذها في كافة مدن ومناطق الإمارة.