114 طلب تظلمات لموظفي الجهات الحكومية بأبوظبي

جمعة النعيمي (أبوظبي)

ترأست أمل الجابري، مدير عام هيئة الموارد البشرية بالإنابة، في المقر الرئيس للهيئة بإمارة أبوظبي، اجتماعاً مع رئيس لجنة الاعتراضات القاضي خالد أحمد الكويتي، في حضور محمد يوسف الزعابي القائم بدعم أعمال لجنة الاعتراضات وعدد من المسؤولين في الهيئة، لبحث أطر التعاون والتأكيد على استمرارية تقديم الدعم، بما يخدم أهداف لجنة الاعتراضات وأعمالها ومهامها الموكلة وفقاً لأحكام قانون الموارد البشرية ولائحته التنفيذية، وتنفيذاً لقرار المجلس التنفيذي بشأن اختصاص الهيئة بدعم أعمال اللجنة وفقاً لمتطلباتها.

جاء ذلك الاجتماع في إطار الحرص على تنفيذ التشريعات المنظمة لعلاقة الموظف بالجهة الحكومية التي يتبعها، ومن منطلق الاهتمام بتوفير بيئة عمل آمنة وصحية تحفز الموظف لأداء عمله وفق الاستراتيجيات المعتمدة، باعتباره أحد العناصر المهمة في العملية الإنتاجية.

وناقش الاجتماع عدداً من المشاريع المستقبلية للجنة الاعتراضات، وإرساء أطر التعاون مع الهيئة، تمهيداً لإطلاق عدد من الورش والمحاضرات الرامية إلى توعية الجهات الحكومية وموظفيها بمهام وإجراءات لجنة الاعتراضات. كما اطلعت لجنة الاعتراضات المختصة بالنظر إلى تظلمات موظفي الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي خلال عام 2021 على 114 طلباً مقدماً من موظفي حكومة أبوظبي، حيث أصدرت 107 قرارات بشأنها حتى تاريخه.

من جهته، أكد محمد يوسف الزعابي القائم بدعم أعمال لجنة الاعتراضات، بأن لجنة الاعتراضات تعمل على دراسة وفحص الشكاوى والتظلمات المقدمة إليها والبت فيها، استناداً إلى القرار الصادر من المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي بتشكيلها في أبريل 2020 وفق القانون رقم (6) لسنة 2016 بشأن الموارد البشرية لإمارة أبوظبي، وذلك برئاسة القاضي خالد أحمد الكويتي، وعضوية كل من: خالد محمد مطر الكعبي عضواً، وفاطمة محمد مجرن المرر عضواً، وسعيد علي عبيد الفزاري عضواً، وسهيل راشد النيادي عضواً، ورجاء الدوسري عضواً، ومشعل أحمد موسى الهاملي عضواً، وموزة علي الزعابي مقرراً.