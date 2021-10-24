بلدية دبي تطلق «صحراؤنا جميلة»

دبي (وام)

بدأت بلدية دبي حملتها الشتوية «صحراؤنا جميلة» تحت شعار «معاً لاستدامة المناطق الصحراوية»، وضمن خطتها السنوية الخاصة بالتوعية المجتمعية لجميع فئات المجتمع المحلي في إمارة دبي بمجال الإدارة المستدامة للنفايات، والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي. وتهدف الحملة لتوعية مرتادي المناطق الصحراوية، وتعزيز ثقافة تقليل النفايات والمسؤولية المجتمعية تجاه البيئة المحلية وتتضمن العديد من زيارات التوعية الميدانية المباشرة، ونشر السلوكيات الصحيحة لكيفية التخلص الأمن من مخلفات الشواء والرحلات البرية من خلال التوعية الإلكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي. كما تهدف إلى تعزيز الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاعين العام والخاص لتكامل وتضافر جهود التوعية في مجالات المحافظة على البيئة المحلية، وبالتالي دعم جهود القيادة الرشيدة بتعزيز محور «الاستدامة» كأحد أهم أولويات «إكسبو 2020 دبي» ومحور «استدامة بيئة المدينة» المنبثق عن الخطة الاستراتيجية لبلدية دبي. والجدير بالذكر أنه خلال النسخة السابقة لهذه الحملة 2020 - 2021 تم تنفيذ 88 زيارة توعية ميدانية مباشرة لتوعية الجمهور في مختلف المناطق الصحراوية استفاد منها أكثر من 22 ألف متنزه.