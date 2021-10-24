شراكة بين «بوليتكنك أبوظبي» و«مستشاري التجارة الإلكترونية»

أبوظبي (الاتحاد)

عقد الدكتور علي هلال النقبي مدير بوليتكنك أبوظبي التابع لمعهد التكنولوجيا التطبيقية ضمن منظومة مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، اتفاقاً لإطلاق الشراكة الاستراتيجية المتخصصة في تطوير الخبرات والمهارات الوطنية في مجال الأمن السيبراني، مع بيناي روي المدير التنفيذي للمجلس العالمي لمستشاري التجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط، إضافة الى اعتماد مجموعة من الشهادات المهنية العالمية المتخصصة في مجال الأمن السيبراني لطلبة هندسة أمن المعلومات في بوليتكنك أبوظبي، وإدراجها ضمن الخطة الدراسية لتعزيز ودعم رؤية أبوظبي 2030 والخطط الإستراتيجية للدولة، وذلك بحضور الدكتور نضال حسين عبابنة رئيس قسم تكنولوجيا هندسة أمن المعلومات في بوليتكنك أبوظبي.

وأشار النقبي إلى جدارة بوليتكنك أبوظبي في رفد القطاع الحكومي وسوق العمل بخريجين ذوي كفاءة عالية، تمكنهم من المساهمة في تحقيق وتطوير عمليات التحول الرقمي وتطبيق الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني بالدولة وفق أرقى النظم والمعايير العالمية .