شرطة رأس الخيمة: الأمن والأمان لكل مواطن ومقيم

رأس الخيمة (وام)

أكد اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي، قائد عام شرطة رأس الخيمة أن جهاز الشرطة في رأس الخيمة مر منذ تأسيسه في العديد من المحطات المهمة التي أسهمت بوصوله إلى هذه المرحلة المتقدمة والمتميزة، مؤكداً الحرص على أن ينعم كل مواطن ومقيم وزائر بالأمن والأمان وأن يحظى بخدمات عالية المستوى.

وقال قائد عام شرطة رأس الخيمة: أسهمت القيادات الشرطية من الرعيل الأول في رأس الخيمة، وجميع المنتسبين منذ تأسيس القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، في وضع اللبنات الأساسية والركائز المتينة التي شكلت بداية الانطلاقة نحو حصد النجاحات والإنجازات والوصول إلى ما وصلنا إليه اليوم، بفضل الدعم اللامحدود من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، مما ساهم في جعل الإمارات واحة غناء ترفل بالأمن والسكينة والطمأنينة، ويعيش كل من فيها تحت القانون والنظام العام.