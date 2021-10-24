وزير العدل يزور شرطة عجمان

عجمان (الاتحاد)

أشاد معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل، بجاهزية القيادة العامة لشرطة عجمان، وتميزها في مسيرتها الأمنية والخدماتية الذكية وسعيها الحثيث لتعزيز جودة الحياة.

جاء ذلك خلال زيارة معاليه للقيادة العامة لشرطة عجمان، وكان في استقباله اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام شرطة عجمان، يرافقه العميد مبارك خلفان الرزي مدير عام الموارد والخدمات المساندة، وعدد من كبار الضباط وصف الضباط بشرطة عجمان. ورافق معالي الوزير، قائد عام شرطة عجمان، في جولة زار فيها غرفة العمليات بالقيادة، واطلع معاليه على أبرز الأنظمة والتحديثات التقنية بمنظومة إدارة البلاغات وربط الأنظمة الأمنية وتوحيد آلية استقبال البلاغات واحتساب زمن الاستجابة في شرطة عجمان.