«بصمة مخدر» مشروع ابتكاري للكشف عن الجريمة بالشارقة

الشارقة (الاتحاد)

أكد العقيد مهندس خبير عادل المازمي، رئيس المختبر الجنائي بالشارقة، على أهمية مشروع «بصمة مخدر» الابتكاري، الذي حاز على الملكية الفكرية لدى وزارة الاقتصاد، ويسهم في الأخذ بالإجراءات الاستباقية، من خلال إنشاء قاعدة بيانات متكاملة عن المواد المخدرة، الكريستال، والميثامفيتامين، والهيروين، والحشيش، من موادها المتطايرة وغير المتطايرة كماً ونوعاً. جاء ذلك خلال حديثه عبر برنامج «أمان يا بلادي»، الذي تعده إدارة الإعلام والعلاقات العامة بشرطة الشارقة، ويقدمه النقيب أحمد الحمادي، والملازم أول مانع النقبي. وأشار العقيد مهندس خبير عادل المازمي، إلى رفع مستوى الكوادر الوطنية وخاصة فئة الشباب، من خلال تمكينهم بالمشاريع العلمية والبحثية، والتي تأتي بدورها في وقف عمليات تهريب وتصدير المواد المخدرة من مصادرها، وترويجها بحيث تكون المخرجات موحدة مع الشركاء الداخليين والخارجيين من الجهات الحكومية، والخاصة.