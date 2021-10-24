«شرطة القصيص» يستقبل وفداً من «الداخلية السعودية»

دبي (الاتحاد)

استقبل العميد عبد الحليم محمد الهاشمي مدير مركز شرطة القصيص، وفداً من وزارة الداخلية السعودية، برئاسة العقيد محمد بن جريس مدير إدارة التحول الرقمي بالأمن العام، بحضور العقيد سعيد سالم المدحاني نائب مدير المركز، وعدد من الضباط.

وقدم الهاشمي شرحاً للوفد السعودي عن الهيكل التنظيمي لشرطة دبي ومراكز الشرطة التابعة لها، بالإضافة إلى الخدمات التي تقدمها المراكز، والإجراءات الإدارية والجنائية التي يتم اتخاذها فور تلقي البلاغ، والانتقال إلى موقع الحادث، إضافة إلى ما يقدمه المركز من خدمات في منطقة الاختصاص.