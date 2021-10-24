«الملكية الفكرية» يوصي بإطلاق برامج لبناء القدرات

أبوظبي (الاتحاد)

عقدت جمعية الإمارات للملكية الفكرية بالتعاون والشراكة مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي الملتقى الافتراضي «الملكية الفكرية خلال الخمسين عاماً القادمة» والذي تناولت محاوره دور الملكية الفكرية في دعم مشاريع ومبادرات خطة الخمسين التنموية التي أطلقتها حكومة دولة الإمارات، وأوصي الملتقى بالتوجه نحو استراتيجيات حكومية ووطنية في مجال الملكية الفكرية وبناء بيئة أعمال محفزة تشجع على الإبداع والابتكار، وإطلاق برامج تأهيل وتدريب مهنية وأكاديمية لبناء قدرات الكوادر العاملة في القطاعات الحكومية والخاصة في مجال الملكية الفكرية والنهوض بالأبحاث والدراسات في مجال الملكية الفكرية. وشارك في الملتقى معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي الرئيس الفخري لجمعية الإمارات للملكية الفكرية والذي أشاد بدوره بالجهود الجبارة التي بذلتها حكومة دولة الإمارات في سبيل حماية حقوق الملكية الفكرية في جميع مجالاتها.

كما شارك اللواء الدكتور عبدالقدوس العبيدلي مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة في شرطة دبي رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للملكية الفكرية في مداخلة عن الدور المهم الذي تلعبه الملكية الفكرية في دعم مشاريع خطة الخمسين.

وفي مداخلة من اللواء ثاني بطي الشامسي مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، تطرق إلى دور وأهمية الملكية الفكرية دعم الأفكار الابداعية والابتكارات في مجالات العمل الأكاديمي والمهني على مستوى التعليم والتدريب والأبحاث والدراسات.