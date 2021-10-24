جامعة الإمارات تنظم «الابتكارات لحلول السياسات»

العين (الاتحاد)

أعلن مركز جامعة الإمارات للسياسة العامة والقيادة عن تنظيم أعمال «البرنامج التنفيذي الافتراضي حول الابتكارات لحلول السياسات»، وذلك خلال الفترة من 1-3 نوفمبر المقبل، بالتعاون مع كلية لي كيوان يو للسياسة العامة بسنغافورة.

وأكد الدكتور أحمد علي مراد - النائب المشارك للبحث العلمي في جامعة الإمارات- أن البرنامج سيناقش «الابتكارات في حلول السياسات»، من خلال ورش عمل افتراضية بمشاركة نخبة من الخبراء وممثلي عدد من المؤسسات والجهات الحكومية بالدولة، حيث يهدف البرنامج إلى النظر إلى دورة السياسة العامة، واعتماد الآليات الجديدة والمتعددة التخصص لإيجاد حلول للتحديات الراهنة، وصولاً إلى مخرجات فعالة للسياسة العامة التقليدية، حيث سيتطرق البرنامج إلى جائحة كوفيد- 19 كنموذج.