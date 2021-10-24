«ألفا ظبي» تنضم لبرنامج «نافس»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «ألفا ظبي القابضة»، أمس، التزامها بتعيين عدد من المواطنين الإماراتيين على مدار السنوات الخمس المقبلة. وتأتي هذه المبادرة كجزء من رؤية الشركة، وتماشياً مع استراتيجية «مشاريع الخمسين» لدولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال المساهمة بفعالية في «نافس»، البرنامج الاتحادي المخصص لرفع الكفاءة التنافسية للكوادر المواطنة وتمكينهم لشغل الوظائف في مؤسسات القطاع الخاص.

وستبدأ «ألفا ظبي القابضة» تنفيذ خطتها عبر فعالية التوظيف المفتوحة التي ستنظمها لمدة 2 أيام (بتاريخ 30 و31 أكتوبر 2021)، وذلك لتقديم أكثر من فرصة توظيف وتدريب للمواطنين الإماراتيين للانضمام إلى مجموعة الشركات التابعة لها في القطاعات الحيوية والصناعية، مع برنامج تدريبي واضح وأهداف وظيفية محددة تناسب تطلعاتهم.

وقالت المهندس حمد العامري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة ألفا ظبي القابضة: «إنه لشرف كبير أن تشارك ألفا ظبي القابضة في هذا البرنامج الوطني، حيث إننا جميعاً مسؤولون عن بناء مستقبل واعد لمواهبنا الوطنية من خلال منحهم الفرصة للنمو والتطور في حياتهم المهنية».