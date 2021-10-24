«جواز إكسبو» هدية من مواطن لزملائه

سعيد أحمد (أم القيوين)

وزع مواطن 50 جواز سفر لإكسبو 2020 دبي، على زملائه في العمل، كما وزع 50 ميدالية تذكارية للمعرض، وذلك بمناسبة عام الخمسين.

وقال خلفان بن صرم: إن جواز إكسبو 2020 دبي فكرة متميزة، وتسهم في جذب السياح وتشجع الجمهور على زيارة المعرض، لافتاً إلى أن الجميع يرغب في اقتناء الجواز والمرور على الأجنحة للحصول على ختم الدول المشاركة، والحفاظ عليه للذكرى.

وأضاف، أن الزائر يستطيع أن يوثق زيارته للحدث العالمي من خلال الجواز، والاستفادة من مشاهدة الأجنحة وما تحتويه من إنجازات وتاريخ يشهد على تطور الدول المشاركة، لافتاً إلى أن ما يميز المعرض هو وجود دول العالم في مكان واحد، وهذا يسهل على الزائرين التنقل والوصول إلى الأجنحة، خصوصاً مع توفير بنية تحتية ضخمة ووسائل نقل حديثة ومتطورة في الموقع.



وأشار إلى أنه دائماً يحرص في المناسبات الوطنية، على توزيع الصكوك والميداليات التذكارية على زملائه من المواطنين والمقيمين، بهدف غرس روح المحبة والتسامح فيما بينهم، وتشجيعهم للحفاظ على مقتنيات الدولة للأجيال المقبلة.

وأكد خلفان بن صرم، أن معرض إكسبو 2020 دبي حدث عالمي ضخم، أنجز في فترة قياسية، يضم مباني ومشاريع وأفكاراً ومواهب متطورة، لفت أنظار العالم، وحظي بإعجاب الجميع، مؤكداً أنه يستحق منا الدعم والمشاركة في إنجاحه وتشجيع الآخرين على زيارته والاستمتاع بمشاهدة ما يحتويه.