إكسبو دبي.. أهلاً بالجميع

هناء الحمادي (أبوظبي)

منذ انطلاق «إكسبو 2020 دبي» شهد المعرض توافد أعداد كبيرة من الزوار للاستمتاع بما يقدمه من أجواء فريدة وخاصة في أجنحته المختلفة. ويأخذ «إكسبو» زواره في رحلة لاستكشاف الأجنحة المشاركة للتعرف على ماضيها وحاضرها ورؤيتها للمستقبل، وتروي محتويات الأجنحة حكاية دولة الإمارات التي نجحت في توظيف إرثها القديم كمنصة انطلاق ونقطة عبور نحو الريادة العالمية.

وينقسم «إكسبو 2020 دبي» إلى ثلاث مناطق تشكل الموضوعات الرئيسية للمعرض، وهي «الفرص والاستدامة والتنقل»، وتتوزع أجنحة الدول المشاركة على المناطق الثلاث.وتتجه أنظار العالم أجمع حالياً نحو أول حدث عالمي ضخم وآمن يقام أثناء جائحة «كورونا»، وأول «إكسبو دولي» يُنظَّم في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، وعلى الرغم من التحديات والعوائق التي تواجه العالم بسبب «كوفيد- 19»، إلا أن دولة الإمارات استطاعت أن تستقبل 200 جنسية في هذا الحدث التاريخي والذي يجمع أكثر من 192 دولة.