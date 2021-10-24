فرسان الجو و«الموسيقى العسكرية» يبهران زوار إكسبو

شاركت فرقة الموسيقى العسكرية التابعة لوزارة الدفاع، وفريق الفرسان الإماراتي للاستعراضات الجوية من خلال جناح الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في «إكسبو 2020 دبي»، الحدث العالمي التاريخي الذي تستضيفه دولة الإمارات، كما شارك في العرض الجوي فريق الصقور الجوي من المملكة العربية السعودية والفرقة الكويتية للعروض الشعبية.

ومثل وزارة الدفاع في الاحتفالية اللواء الركن عبدالرحمن سبت المري مساعد رئيس الأركان للقدرات المشتركة. وقدمت الموسيقى العسكرية الإماراتية مقطوعات موسيقية عسكرية ومقطوعات عالمية متنوعة، كما قدمت جانباً من معزوفات الفنون الشعبية الإماراتية من خلال لوحات وتشكيلات فنية رائعة.

من جانب آخر، قدم فريق الفرسان التابع للقوات الجوية والدفاع الجوي عروضاً وتشكيلات فريدة، ورسم الطيارون في سماء دبي مجموعة من الأشكال واللوحات الجمالية والفنية بالألوان.